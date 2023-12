Fast zwei Jahre lang hat die Geschlossenheit der Europäischen Union im Ukraine-Konflikt gehalten. Doch jetzt stellt der Krieg an ihrer Ostgrenze die EU vor eine Zerreißprobe. Trotz intensiver Verhandlungen in den vergangenen Tagen war zu Beginn des Gipfeltreffens der 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstagmorgen in Brüssel nicht absehbar, ob sich die Staats- und Regierungschefs bei den beiden zentralen Entscheidungen - dem Beginn von Beitrittsgesprächen mit Kiew und neuen Finanzhilfen für das überfallene Land in Höhe von 50 Milliarden Euro - würden einigen können.

Die Ungewissheit hat vor allem einen Grund, genauer: einen Verursacher. Viktor Orbán, der rechtspopulistische Regierungschef Ungarns, lehnt die formelle Eröffnung von Aufnahmeverhandlungen zwischen der EU und der Ukraine kategorisch ab. Damit stellt er sich sowohl gegen die EU-Kommission, die diesen Schritt vor einigen Wochen empfohlen hat, als auch gegen die restlichen 26 EU-Regierungen. Unter ihnen gibt es zwar Länder, die einen baldigen Beitritt der Ukraine wegen der Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsprobleme in dem kriegszerstörten Land und der potenziellen Kosten für die EU skeptisch sehen. Außer Orbán sind aber alle europäischen Staats- und Regierungschefs bereit, beim derzeitigen Gipfeltreffen die politische Grundsatzentscheidung für den Beginn von Verhandlungen zu treffen.

"Es ist uns wichtig, dass wir jetzt die Weichen stellen, die den Beitrittsprozess voranbringen hier in Europa, und dass das auch eine Entscheidung ist, die von allen Mitgliedsländern getragen wird", argumentierte etwa Bundeskanzler Olaf Scholz vor Beginn des Gipfels. Deutschland unterstütze daher die Empfehlung der EU-Kommission für die Aufnahme von Verhandlungen.

Ähnlich äußerten sich andere EU-Regierungschefs. Wenn die Ukraine nicht von der EU unterstützt werde, sei das ein Sieg für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte der irische Ministerpräsident Leo Varadkar. Finnlands Premierminister Petteri Orpo sagte, was man entscheide oder nicht, werde "ein klares Signal an Moskau, an Kiew, an Washington, an Peking sein". Und deshalb müsse man entscheiden, die Ukraine zu unterstützen. Sein belgischer Kollege Alexander De Croo rügte Orbán persönlich: "Wir befinden uns nicht auf einem ungarischen Basar, auf dem wir eine Sache gegen eine andere austauschen können."

Orbán, der am Donnerstagmorgen noch von Kanzler Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem letzten Gespräch beiseitegenommen worden war, ließ dennoch keine Anzeichen erkennen, dass er sich umstimmen lassen wollte. "Wir sind nicht in der Lage, mit den Verhandlungen zu beginnen", sagte er bei seiner Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel.

Orbán, der sich als Freund Putins inszeniert, äußert seit geraumer Zeit immer lauter Zweifel an der Ukraine-Strategie der EU. Bisher hat er jedoch alle Solidaritätsschwüre, Hilfspakete und Sanktionsrunden mitgetragen. Seit einigen Wochen ist aus seiner bisherigen Kritik an der europäischen Ukraine-Politik allerdings mehr und mehr offene Obstruktion geworden. Dabei arbeitet er mit dem Teil der Republikanischen Partei in den USA zusammen, der die amerikanische Waffen- und Finanzhilfe für Kiew beenden will.

Die Finanzhilfen für die Ukraine kann die Europäische Union auch ohne Ungarns Unterstützung freigeben

Selbst die umstrittene Freigabe von zehn Milliarden Euro an EU-Zuschüssen für Ungarn, die die Kommission wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit eingefroren hatte, konnte Orbán offenbar nicht kompromissbereit stimmen - eine Art diplomatisches Novum, denn bisher galt der Ungar in der EU zwar stets als renitent, aber auch als jemand, der sich mittels Geld überzeugen lässt. Regierungsvertreter in Brüssel befürchten daher, dass der Ungar dieses Mal nicht nur seine üblichen Deals verfolgt und Erpressungsspielchen betreibt, sondern dass er ernsthaft gewillt ist, den europäischen Konsens für die Ukraine zu sprengen. Für die EU - vor allem aber für das angegriffene Land - wäre das ein politisches Desaster.

Ebenso hartleibig wie bei den Beitrittsgesprächen zeigte sich Orbán zu Beginn des Gipfeltreffens bei den künftigen Finanzhilfen. Den von allen EU-Ländern mitgetragenen Plan, die Ukraine in den kommenden vier Jahren mit insgesamt 50 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt - davon 33 Milliarden Euro an Krediten, 17 Milliarden Euro an Zuschüssen - vor dem Staatsbankrott zu bewahren, lehnte der Ungar ebenfalls ab.

Allerdings ist sein Hebel in dieser Frage weniger stark. Während die Beitrittsgespräche nur einstimmig eröffnet werden können, sind die anderen Mitgliedsländer der Union gewillt, die neuen Finanzhilfen notfalls ohne Ungarn außerhalb des EU-Haushalts aufzubringen.