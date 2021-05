Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Nach Stand des RKI-Dashboards von 4.56 Uhr lag der Wert am Freitag bei 96,5 (20. März: 99,9). Am Vortag hatte das RKI die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 103,6 angegeben, am Freitag vor einer Woche mit 125,7. Einen Höchststand hatte die bundesweite Inzidenz während der dritten Welle am 26. April mit 169,3 erreicht. Der bisher höchste Inzidenz-Wert hatte bei 197,6 am 22. Dezember vergangenen Jahres gelegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 336 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18 485 Neuansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 190 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 577 040 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 259 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 85 848.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Maas: Keine Rückholaktionen mehr für Urlauber

Außenminister Heiko Maas geht davon aus, dass die Deutschen im Sommer wieder in den Urlaub fahren können. Mit umfassenden Test- und Hygienekonzepten im Sommer sei das wohl auch für Nichtgeimpfte möglich. Eine weitere Rückholaktion für gestrandete Urlauber lehnt er aber ab. "Wenn sich in bestimmten Ländern die Pandemielage verschlechtern sollte, darf das heute, im Jahr 2021, anders als noch im vergangenen Jahr, niemanden mehr überraschen", sagt der SPD-Politiker der Funke-Mediengruppe. Jeder Einzelne habe Erfahrung mit dem Virus gesammelt. "Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften hatten Gelegenheit, sich auf die Situation einzustellen." Die Menschen könnten sich jedoch auf die weltweit mehr als 200 deutschen Botschaften und Konsulate im Notfall immer verlassen. "Wer strandet, dem wird mit Rat und Tat geholfen, bis die Heimreise gelingt."

Hausärzte-Chef zweifelt an Startdatum für Impfpass

Der Deutsche Hausärzteverband zweifelt an der geplanten Einführung eines digitalen Impfpasses bis Ende Juni. Es deute wenig darauf hin, dass der Ausweis bis zum Beginn der Reisesaison im Sommer flächendeckend verfügbar sein werde, sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt der Augsburger Allgemeinen. "Da darf man mit Blick auf bürokratische Vorgaben und weitere leidvolle Verkomplizierungen schon Zweifel haben, ob den vollmundigen Ankündigungen dann auch zeitnah Taten folgen werden."

Unabhängig davon dürfe Hausarztpraxen "keinesfalls noch mehr Bürokratie aufgebürdet werden", sagte der Ärztefunktionär. Die Mediziner bräuchten Zeit für Patienten, aber "ganz gewiss nicht, um uns als Passamt der Republik zu verdingen". Umso wichtiger sei, dass der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannte gelbe Impfausweis als Nachweis gültig bleibe.

Deutschland will gemeinsam mit der EU noch im Juni einen digitalen Corona-Impfnachweis einführen. Bei bereits vorher vollständig Geimpften soll der Impfstatus aus dem analogen Impfpass übertragen werden. Jedoch sind bereits gefälschte Impfpässe im Umlauf.

Berlin hebt Impfpriorisierung bei Ärzten auf

Berlin hebt von Montag an die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf. Das gab ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit bekannt. Zuvor hatten bereits Bayern und Baden-Württemberg ähnliche Schritte angekündigt.

Berlins Kassenärzte reagierten überrascht und mit scharfer Kritik auf die von der Gesundheitsverwaltung angekündigte Aufhebung der Priorisierung. Dadurch würden falsche Erwartungen bei den Berlinerinnen und Berlinern geweckt, Chaos in den Praxen sei programmiert, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) der Hauptstadt am Donnerstag mit. Es habe vorab keine Absprachen zu dem Thema gegeben.

Noch immer mangele es den Ärzten an Impfstoff, so dass selbst Menschen aus den Vorranggruppen bislang nicht umfassend geimpft werden könnten, erklärte die KV. Auch sei die Priorisierungsgruppe 3, zu der etwa Menschen über 60 gehören, gerade erst geöffnet worden. Man rate den Praxen daher, auch weiter an Kriterien wie Alter, Vorerkrankung und Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen festzuhalten. Ob dies noch vermittelbar ist, sei die große Frage. "Die Frage der Impfpriorisierung darf nicht zum Wahlkampfthema gemacht werden, sondern hat wohlüberlegte sachliche Hintergründe."

Auch Brandenburg will mehr Menschen ein Impfangebot gegen das Coronavirus machen - und dafür die Prioritätsgruppe 3 vollständig freigeben. Das habe der zuständige Steuerungsausschuss beschlossen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag mitteilte. Bislang waren nicht alle Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, impfberechtigt. Der Beschluss muss dem Sprecher zufolge noch durch das Impfkabinett bestätigt werden. Damit sei Anfang kommender Woche zu rechnen.

Polizei: Gefälschte Impfpässe könnten größeres Problem werden

Die Sicherheitsbehörden sorgen sich angesichts der Lockerungen für Geimpfte und Genesene in der Corona-Pandemie um gefälschte Impfpässe. "Das Problem besteht schon heute und wird noch eine ganze Weile aktuell bleiben, da mit einer vollständigen Impfung entweder eine Befreiung von Grundrechtseinschränkungen oder perspektivisch zunehmend auch Ein- oder Ausreisevorteile verbunden sein werden", sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, dem Handelsblatt. Abnehmer gefälschter Pässe könnten inländische Impfverweigerer sein, ebenso Ein- oder Ausreisewillige, die sich Quarantänepflichten entziehen möchten.

Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hält Impfpässe für alles andere als fälschungssicher. "Für die Polizei ist eine Fälschung auf dem Papier aber äußerst schwer zu erkennen, wenn sie nicht allzu plump ist", sagte Wendt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Polizisten, Grenzbeamte und kommunale Ordnungskräfte müssten deshalb Zugriff auf die digitalen Informationen des Robert-Koch-Instituts bekommen. Bislang werden diese nur anonymisiert von den Impfstellen gemeldet. "Die Daten müssten dem RKI komplett, also mit Namen, Personaldaten und Impfdatum übermittelt und dort auch abrufbar gespeichert werden. Dann können sie den Kontrollbehörden für einen Übergangszeitraum online zugänglich gemacht werden, damit die Einsatzkräfte vor Ort direkt abfragen können, ob tatsächlich der erforderliche Impfstatus vorliegt", forderte Wendt.

Lauterbach fordert strengere Regeln an Flughäfen

Die dritte Corona-Welle scheint in Deutschland gebrochen, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mahnt aber schon, einer vierten Welle vorzubeugen. "Die Zahlen entwickeln sich sehr positiv. Einem entspannten Sommer mit deutlichen Lockerungen steht nichts mehr entgegen, wenn wir jetzt nicht unvorsichtig werden", sagte Lauterbach der Rheinischen Post. "Um jedoch eine vierte Welle im Herbst zu verhindern, müssen wir Vorkehrungen insbesondere für Reiserückkehrer treffen", fügte er hinzu. Mindestens 20 Prozent der Bevölkerung würden auf absehbare Zeit ohne Schutz sein, weil sie sich nicht impfen lassen können oder wollen. "Wir brauchen deswegen schon jetzt strenge Tests an den Flughäfen und eine Quarantäne der Reisenden, bis das Testergebnis vorliegt für diejenigen, die aus Mutationsgebieten kommen", forderte der SPD-Politiker.

Auch für die Gastronomie riet Lauterbach zur Vorsorge. "Und klar ist auch: Sollten im Sommer und Herbst die Restaurants ihre Innenräume wieder öffnen dürfen, werden sich dort die ungeimpften Menschen unweigerlich anstecken. Daher braucht es noch für eine sehr lange Dauer digitale Unterstützung durch die Corona-Warn-App oder die Luca-App, um die Infektionsketten nachzuverfolgen", sagte der SPD-Gesundheitsexperte.

Urlaub im Ausland wird einfacher

Die Bundesregierung lockert die Quarantänevorschriften nach Urlaubsreisen: Wer aus einem Risikogebiet (Inzidenz höher als 50) oder einem Hochinzidenzgebiet (Inzidenz höher als 200) nach Deutschland einreist, kann künftig die Quarantäne abkürzen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch mit. Nicht mehr in Quarantäne muss demnach, wer ein negatives Testergebnis vorlegt. Bei einem Antigentest darf es nicht älter als 48 Stunden sein, bei einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet kann man sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen.

Das ist Teil der neuen Einreise- und Quarantänebestimmungen, die das Kabinett laut Spahn am Mittwoch beschlossen hat und die künftig bundesweit einheitlich gelten sollen. Geimpfte und Genesene brauchen demnach bei Einreisen gar keinen Test mehr und müssen nicht mehr in Quarantäne - es sei denn, sie kommen aus einem Virusvariantengebiet.

Spahn warnt vor Übermut

Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben sich zufrieden über den Rückgang der Infektionszahlen geäußert, aber auch zur Vorsicht gemahnt. Spahn sagte, es gehe zwar "in die richtige Richtung", aber "wir müssen sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu Übermut wird". "Wie der Sommer wird, entscheidet sich in den nächsten vier bis fünf Wochen", sagte der Gesundheitsminister. Man müsse in allen Innenräumen zurückhaltend sein, Aktivitäten auf Draußen konzentrieren und mit Testungen kombinieren.

RKI-Chef Wieler erklärte, man müsse bedenken, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. "Die Inzidenzen gehen zurück, sie sind aber immer noch zu hoch", sagte er. Das gelte besonders in den jüngeren Altersgruppen. Nach wie vor fordere das Virus jede Woche mehr als 1000 Todesopfer in Deutschland. "Bis wir das Virus unter Kontrolle haben", müsse der Anteil Immunisierter an der Gesamtbevölkerung bei 80 Prozent liegen. Es sei wünschenswert, dass dieser Anteil vor allem mittels Impfung und nicht durch Erkrankung erreicht werde. Bei den über 80-Jährigen seien mehr als 70 Prozent vollständig geimpft, aber in anderen Altersgruppen sei bei der Impfquote "noch viel Luft nach oben".

Förderprogramm für Covid-Medikamente

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ein Förderprogramm im Umfang von 300 Millionen Euro für die Entwicklung von Covid-19 Medikamenten in der klinischen Phase vorgestellt. Damit werde auf das Förderprogramm aufgebaut, das die Medikamentenentwicklung in der vorklinischen Phase mit 50 Millionen Euro unterstützt habe.

"Es ist auch ein Verdienst der Wissenschaft, dass wir so weit in der Pandemiebekämpfung sind", sagte Karliczek am Mittwoch. Die Fördergelder sollen auch dazu dienen, Herstellungskapazitäten am Standort Deutschland frühzeitig auf- und auszubauen. Wirksame Medikamente gegen Covid-19 seien wichtig, da sich nicht jeder testen lassen könne oder wolle und nicht bei jedem Geimpften ein voller Schutz vor einer Erkrankung erreicht werde.