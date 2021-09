In den deutschen Kliniken liegen immer mehr Patientinnen und Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden - hier ein Archivbild aus dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale).

Die Zahl der Corona-Patienten in Deutschlands Kliniken steigt. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 606 Neueinweisungen binnen eines Tages. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg damit von 1,79 auf 1,89 - dieser Wert beschreibt die Zahl der Covid-19-Patienten, die binnen der vergangenen sieben Tage neu ins Krankenhaus kamen, umgerechnet auf 100 000 Einwohner.

Dieser Wert ist im neuen Infektionsschutzgesetz maßgebend für den Umgang mit der Pandemie und hat dabei die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen abgelöst. Allerdings gibt es keine einheitlichen Grenz- oder Schwellenwerte, von denen an Maßnahmen ergriffen werden müssen - dies festzulegen ist Sache der Bundesländer. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie um Weihnachten herum lag die Hospitalisierungsinzidenz zeitweilig bei mehr als 15.

Zuletzt gestiegen ist auch die Zahl der Corona-Fälle auf den Intensivstationen: um 40 auf aktuell 1388, wie das RKI meldete. Sie machen damit einen Anteil von 6,1 Prozent aller belegbaren Intensivbetten in Deutschland aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen Corona-Infektionen in Deutschland liegt laut RKI aktuell bei 83,5, am Mittwoch waren es 82,7. Faktisch bedeutet das kaum eine Veränderung der Lage: Nach einem kontinuierlichen Anstieg über Wochen hinweg pendelt der Inzidenzwert seit dem vergangenen Wochenende um den Wert von 83. (09.09.2021)

Kontaktnachverfolgung ist kaum noch zu gewährleisten

Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgen. "Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown haben die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, der Rheinischen Post.

Als die Infektionszahlen in Deutschland in diesem Sommer niedrig waren, haben viele Ämter ihre Teams für die Nachverfolgung deutlich reduziert. Im Juli lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zeitweise bei nur noch fünf, inzwischen ist sie innerhalb weniger Wochen auf mehr als 80 angestiegen.

Viele Gesundheitsämter kämen derzeit personell wieder an ihre Grenzen, sagte Teichert. Es sei schwer, Fachkräfte und insbesondere Ärzte zu gewinnen, weil sie in Gesundheitsämtern deutlich weniger verdienen als im Krankenhaus. (09.09.2021)

Quarantäne-Entschädigung kostet die Länder viel Geld, einige wollen Anspruch streichen

Zu den Aufgaben der Gesundheitsämter gehört neben der Nachverfolgung auch die Entscheidung, welche Kontaktpersonen sich bei einem Corona-Fall in Quarantäne begeben müssen. Wenn diese bei Arbeitnehmern zu einem Verdienstausfall führt, haben sie nach dem Infektionsschutzgesetz ein Anrecht auf Entschädigung. Für die Bundesländer war das in den vergangenen eineinhalb Jahren teuer: Seit Beginn der Pandemie haben sie mindestens knapp 600 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle durch Quarantäne gezahlt. 120 Millionen Euro gab allein das Land Nordrhein-Westfalen aus.

Einige Länder wollen den Entschädigungsanspruch künftig für Ungeimpfte streichen. Die Regelung im Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass der Anspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Baden-Württemberg will deshalb vom 15. September an keine Entschädigung mehr für Ungeimpfte zahlen. Bis dahin hätte jeder die Chance auf eine Corona-Schutzimpfung gehabt, heißt es zur Begründung.

Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz will vom 1. Oktober an ebenso verfahren, berichtet der Evangelische Pressedienst. Aus Hessen hieß es, nicht geimpfte Personen müssten damit rechnen, dass Anträge auf Entschädigung für Quarantäne-Verdienstausfälle künftig abgelehnt werden; ein konkreter Zeitpunkt wurde aber nicht genannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) findet die Entscheidungen der Länder grundsätzlich richtig. Es seien immerhin die Steuerzahler, die die Entschädigung finanzieren, sagte er in Berlin. Er sehe nicht ein, "warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte", ergänzte er.

Berlin hält dagegen an der Entschädigung fest. Dort hält man die Bedingung - dass durch Impfung eine Quarantäne vermieden wird - für nicht erfüllt. Quarantänepflichten könnten derzeit auch für Geimpfte gelten, beispielsweise bei Vorliegen von Symptomen oder bei Kontaktpersonen von mit Virusvarianten infizierten Menschen, sagte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen. Bayern will weiter in jedem Einzelfall über eine Entschädigung entscheiden, um jene zu berücksichtigen, die gegebenenfalls von der Impfempfehlung nicht erfasst sind. (09.09.2021)

Chile will schon bald Kinder ab sechs Jahren impfen

In Chile sollen künftig schon Kinder ab sechs Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Am Montag kommender Woche laufe die Impfkampagne für Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren an, sagte Gesundheitsminister Enrique Paris am Mittwoch bei einem Besuch in der Stadt Arica im Norden des Landes. Die Kinder sollen mit dem Impfstoff Coronavac des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac geimpft werden. Anfang der Woche hatte das Institut für öffentliche Gesundheit dem Vakzin eine Notfallzulassung für Kinder ab sechs Jahren erteilt.

Chile gehört zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Geimpften an der Bevölkerung. Mehr als 86 Prozent der Chilenen sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei der Impfkampagne in Chile kam vor allem der chinesische Impfstoff Coronavac zum Einsatz.

Am Montag hatte Kuba als erstes Land in Lateinamerika mit der Impfung von Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Auf der sozialistischen Karibikinsel wird das dort entwickelte Präparat Soberana 02 verwendet. Kuba verfügt zwar über viel Erfahrung bei der Entwicklung von Impfstoffen, allerdings wurden die Studienergebnisse zu den kubanischen Vakzinen bislang nicht unabhängig geprüft. (09.09.2021)

Ärztebund-Präsident Montgomery für verschärfte Corona-Maßnahmen

Im Kampf gegen die vierte Pandemie-Welle hat sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, für eine Verschärfung von Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Es werde kaum reichen, die Impfquote durch mobile Angebote zu erhöhen. "Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2-G-Regel einführen", sagte Montgomery der Funke-Mediengruppe. Zugang hätten dann jeweils nur noch Geimpfte und Genesene. Dort, wo es nicht praktikabel wäre, Ungeimpfte auszuschließen, wie etwa im öffentlichen Nahverkehr, müsse dann zumindest eine strengere 3-G-Regel gelten. "Ungeimpfte müssten dann einen aktuellen PCR-Tests vorweisen. Ein einfacher Schnelltest dürfte nicht mehr ausreichen", sagte Montgomery. Eine solche erweiterte 2-G-Regel könne der nötige Anreiz sein, sich impfen zu lassen. (09.09.2021)

Kliniken für einheitliche Regeln zur Einschätzung der Corona-Lage

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat sich für eine einheitliche Festlegung kritischer Marken zur Einschätzung der Corona-Lage ausgesprochen, die regional angepasst werden können. "Wir sollten bundesweit gültige Schwellenwerte für die drei zentralen Faktoren - Infektionsinzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Belegung der Intensivkapazitäten - definieren", sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Schwellenwert hängt aber dann von den regionalen Besonderheiten ab, wie Krankenhauskapazitäten, Impfquote und Ähnliches."

Der Bundestag hatte am Dienstag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Länder sollen danach künftig weitgehend vor Ort festlegen können, ab wann strengere Alltagsbeschränkungen nötig werden. "Wesentlicher Maßstab" für zu ergreifende Maßnahmen soll insbesondere die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100 000 Einwohner in sieben Tagen sein. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren". Genannt werden die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann festlegen können, wo kritische Schwellenwerte liegen. (09.09.2021)

Spahn ruft deutschlandweite Impfwoche aus

Um mehr Menschen in Deutschland zu einer Corona-Impfung zu bewegen, rufen Bund und Länder von Montag an eine "gemeinsame Impfwoche" aus. Damit sollten - zusammen auch mit Kommunen und Verbänden - die bisherigen Anstrengungen gebündelt und mehr Angebote gemacht werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Vormittag. Er sprach von "vielen kreativen Ideen". Die in seinen Augen zu niedrige Impfquote erklärte Spahn so: An Informationen über die Corona-Impfungen habe es nicht gemangelt, daran "kam eigentlich niemand vorbei". Allerdings habe es offenbar manchmal an Gelegenheiten gefehlt.

Spahn und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) wiederholten ihren Appell, sich impfen zu lassen. Das sei wichtig, um sich selbst zu schützen und auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können - zum Beispiel Kinder. "Die Zahl der Ungeimpften ist noch zu groß", sagte Spahn. Wenn sie nicht deutlich steige, könne die vierte Welle im Herbst "einen fulminanten Verlauf nehmen", warnte Wieler. Noch hätten das die Deutschen selbst in der Hand.

Wer sich nicht impfen lasse, werde sich mit Sars-CoV-2 infizieren und womöglich schwer erkranken, sagte Wieler. Laut Spahn waren mehr als 90 Prozent der Covid-19-Patienten, die derzeit auf einer Intensivstation lägen, nicht geimpft; die Rate der Infektionen von Ungeimpften sei zehn bis 14 Mal so hoch wie die der Geimpften.

Am Morgen lobte Spahn die Impfkampagnen in Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein, in denen die Quote bei den Erstimpfungen laut Statistischem Bundesamt bei mehr als 70 Prozent liegt. "Wenn wir Impfquoten wie in diesen Ländern in ganz Deutschland erreichen, wird es ein sicherer Winter für uns alle", twitterte der CDU-Politiker. Spahn hatte am Sonntag am Rande eines Treffens der Gesundheitsminister der G-20-Staaten gesagt, um sicher durch die kommenden Monate zu kommen, brauche es noch gut fünf Millionen Impfungen in Deutschland. (08.09.2021)