Von Kassian Stroh

Um wie viele Menschen es geht, weiß keiner; entsprechende Statistiken führt das Gesundheitsministerium nicht. Aber nimmt man grob geschätzt an, dass jeder Coronavirus-Patient mit fünf Menschen so engen Kontakt hatte, dass sie in Quarantäne müssen, dann dürfte das seit Beginn der Pandemie etwa zwei Millionen Menschen in Bayern betroffen haben; dann dürften allein im Moment etwa 80 000 Menschen ihre Wohnung nicht verlassen. Für sie hat die Staatsregierung nun mehrere Vorschriften geändert.

Vor allem für Schülerinnen und Schüler: Trat in einer Klasse bisher ein Corona-Fall auf, so wurde sie komplett quasi automatisch nach Hause in Quarantäne geschickt. Dieses Vorgehen war umstritten, weil es auf die speziellen Gegebenheiten im Klassenzimmer keine Rücksicht nahm. Schon im November klagte deshalb ein Schüler erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gegen die sogenannte Kohortenisolation. Nun hat sie der Freistaat abgeschafft, sie ist in der neuen, seit Freitag gültigen Allgemeinverfügung nicht mehr enthalten, die den Umgang mit Covid-19-Kranken und ihren Kontaktpersonen regelt. Man habe sie an die Empfehlungen von Experten und des Robert-Koch-Instituts (RKI) angepasst, lässt das Gesundheitsministerium wissen.

Künftig gilt also auch an den Schulen: Bei jedem Corona-Erkrankten ermittelt das Gesundheitsamt, mit wem er engen Kontakt hatte. In Quarantäne muss, wer in die Kategorie I fällt. Nach den Kriterien des RKI ist das zum Beispiel der Fall, wenn man für mindestens 15 Minuten näher als eineinhalb Meter und ohne Maske beisammen stand oder wenn man länger als eine halbe Stunde gemeinsam in einem schlecht durchlüfteten Raum saß. Das Gesundheitsamt entscheidet das individuell. Nun also auch bei Schulklassen, bei Krippen- und Kindergartenkindern war das bereits so. Entfallen ist damit aber auch die Möglichkeit, dass Schüler diese Kohortenisolation nach fünf Tagen mit einem negativen Test vorzeitig beenden konnten. Sie werden behandelt wie andere Kontaktpersonen auch.

Deren Quarantäne dauert jetzt in vielen Fällen länger. Nämlich immer zwei Wochen, gerechnet von dem Tag an, an dem man den Infizierten das letzte Mal getroffen hat. Am Ende dieser zwei Wochen müssen die Betroffenen nun zwingend einen Corona-Test machen; nur wenn er negativ ausfällt, dürfen sie wieder in Freiheit. Bisher dauerte die Quarantäne ebenfalls 14 Tage, eine Testpflicht gab es nicht. Man konnte sie aber vorzeitig beenden, indem man sich nach zehn Tagen negativ testen ließ. Das ist nach der neuen Allgemeinverfügung nicht mehr möglich. Das Gesundheitsministerium begründet das mit der Ausbreitung der gefährlicheren, weil ansteckenderen Coronavirus-Mutanten: Deswegen habe auch das RKI empfohlen, das sogenannte Freitesten nach zehn Tagen nicht mehr zu erlauben.

Erstmals erlassen hat der Freistaat nun eine einheitliche Quarantäne-Regelung für bereits genesene Covid-Patienten - in Bayern sind das offiziell mehr als 400 000 Menschen, die nicht bekannten Fälle dürfte weit mehr sein. Es ist wissenschaftlich bislang nicht eindeutig erwiesen, wie lange sie vor einer neuerlichen Infektion geschützt sind und das Virus nicht weitergeben können. Bisher entschied deshalb in Bayern jedes Gesundheitsamt selber, ob es einen früheren Covid-Patienten in Quarantäne schickt, wenn er später Kontakt zu einem Infizierten hatte. Ab sofort schreibt der Freistaat vor, dass die Quarantäne-Pflicht nur entfällt, wenn die Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt. Hatte der Ex-Patient Kontakt zu einem Menschen, der sich mit einer der Virus-Mutanten angesteckt hat, so muss er in jedem Fall in Quarantäne.

Welche Vorschriften dann gelten, daran hat sich nichts verändert: Wer in Quarantäne ist, muss in seiner Wohnung bleiben und darf keinen Besuch empfangen. Er muss zweimal täglich seine Körpertemperatur messen und mögliche Krankheitssymptome in ein Tagebuch eintragen. Von seinen Mitbewohnern muss er sich fernhalten, also möglichst in einem eigene Zimmer bleiben und nicht mit ihnen gemeinsam essen. Und es gibt nur zwei Ausnahmen, wann er seine Wohnung verlassen darf: entweder allein in den eigenen Garten, auf die Terrasse oder den Balkon oder wenn ein Corona-Test angeordnet wurde. Denn der ist zum Ende der Quarantäne-Zeit nun ja obligatorisch.