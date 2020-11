Von Christoph von Eichhorn, Berit Uhlmann und Kathrin Zinkant

Nur Stunden, nachdem chinesische Forscher am 10. Januar 2020 den genetischen Code von Sars-CoV-2 veröffentlichten, begann in Labors weltweit die Arbeit an einem Impfstoff. Wohl noch nie in der Geschichte war die Zeitspanne zwischen Entdeckung eines Krankheitserregers und der Suche nach einem Vakzin kürzer - und die Dimension des Unterfangens größer: Rund 250 Impfstoffkandidaten werden derzeit untersucht, Hunderte Institute und Unternehmen sind beteiligt. "Nie zuvor haben so viele Wissenschaftler so intensiv daran gearbeitet, eine Pandemie einzudämmen", sagt etwa Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.

Beeindruckende Entwicklungen, die Hoffnung machen - in denen man aber auch leicht den Überblick verlieren kann, gerade wenn wissenschaftliche Daten von staatlicher Propaganda überlagert, verzerrt und politisch ausgeschlachtet werden, zu sehen etwa beim russischen Impfstoffkandidaten "Sputnik V". Um im Rennen nach dem Impfstoff Erster zu sein, ermöglichen einige Staaten fragwürdige Abkürzungen durch den Zulassungsprozess, der aus gutem Grund strengen Regeln unterliegt.

Dieser Impfstoff-Tracker soll die bestmöglichen Informationen über die derzeit am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffe liefern: In welcher klinischen Phase befindet sich ein Vakzin, wer finanziert die Erprobung, wo werden Ergebnisse veröffentlicht? Was ist über die Versuche sonst bekannt? Die Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen wie der WHO, der Nichtregierungsorganisation Milken Institute oder der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Wir beschränken uns auf Impfstoffe, die mindestens die Phase II erreicht haben (mehr zu den einzelnen Studienphasen lesen Sie ganz am Ende des Artikels). Dass auch Impfstoffe der Phase I auftauchen, hat den Grund, dass einige Impfstoffstudien die Phasen I und II kombinieren.

Die verschiedenen Phasen der Impfstoff-Entwicklung

Präklinische Phase:

In dieser Phase werden Impfstoffe noch nicht am Menschen getestet, sondern im Labor und an Tieren. Eine Garantie, dass sich die Ergebnisse auf Menschen übertragen lassen, gibt es nicht.

Klinische Phasen:

Der Ausdruck klinisch bedeutet bei Studien, dass ein Mittel an Menschen getestet wird, unabhängig davon, ob sich die Probanden tatsächlich in einem Krankenhaus aufhalten. In der Regel gibt es drei klinische Phasen bis zur Zulassung; während der Corona-Pandemie wurden bisweilen Phase I und II oder Phase II und III zusammengelegt.