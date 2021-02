Rund 250 Impfstoffe gegen das Coronavirus werden weltweit untersucht. Was über die führenden Kandidaten bekannt ist und wie sie sich in ihrer Wirkung unterscheiden, erfahren Sie in unserem Impfstoff-Tracker.

Von SZ-Autoren

Nur Stunden, nachdem chinesische Forscher am 10. Januar 2020 den genetischen Code von Sars-CoV-2 veröffentlichten, begann in Labors weltweit die Arbeit an einem Impfstoff. Wohl noch nie in der Geschichte war die Zeitspanne zwischen Entdeckung eines Krankheitserregers und der Suche nach einem Vakzin kürzer - und die Dimension des Unterfangens größer: Rund 250 Impfstoffkandidaten werden derzeit untersucht, Hunderte Institute und Unternehmen sind beteiligt.

Dieser Impfstoff-Tracker soll die bestmöglichen Informationen über die derzeit am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffe liefern: Wie wirksam sind die Impfstoffkandidaten, wer finanziert ihre Erprobung, wo werden Ergebnisse veröffentlicht? Was ist über die Versuche sonst bekannt? Die Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen wie der WHO, der Nichtregierungsorganisation Milken Institute oder der London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Seitdem die ersten drei Impfstoffe in der EU eine vorläufige Zulassung erhalten haben, beschränkt sich der Tracker auf Impfstoffe, die mindestens die Phase III erreicht haben. Als zugelassen oder vorläufig zugelassen werden Impfstoffkandidaten gezählt, wenn sie von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine entsprechende Erlaubnis erhalten haben.

Die verschiedenen Phasen der Impfstoff-Entwicklung

Präklinische Phase:

In dieser Phase werden Impfstoffe noch nicht am Menschen getestet, sondern im Labor und an Tieren. Eine Garantie, dass sich die Ergebnisse auf Menschen übertragen lassen, gibt es nicht.

Klinische Phasen:

Der Ausdruck klinisch bedeutet bei Studien, dass ein Mittel an Menschen getestet wird, unabhängig davon, ob sich die Probanden tatsächlich in einem Krankenhaus aufhalten. In der Regel gibt es drei klinische Phasen bis zur Zulassung; während der Corona-Pandemie wurden bisweilen Phase I und II oder Phase II und III zusammengelegt.