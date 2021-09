Eine Intensivpflegerin versorgt auf einer Intensivstation in Niedersachsen einen an Covid-19 erkrankten Patienten. (Archivbild)

Der Bund will sechs Projekte zur Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 mit etwa 150 Millionen Euro unterstützen. "Wir sind optimistisch, dass am Ende der Prüfungen tatsächlich wirksame Medikamente stehen, die dann zugelassen werden können", sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek am Montag. Konkret geht es um die deutschen Firmen AdrenoMed, Apogenix, Atriva Therapeutics, Corat Therapeutics, InflaRX sowie die DRK Baden-Württemberg-Hessen, die die Projekte koordiniert. "Corona wird bei uns bleiben. Und wir werden Medikamente benötigen, um an Covid-19 erkrankte Menschen zu behandeln. Deshalb steht neben der Frage, die Pandemie in den Griff zu bekommen, die Frage nach weiterer Medikamentenforschung für uns im Mittelpunkt."

Karliczek sagte, das Ministerium wolle Projekte unterstützen, die sich bereits in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung befänden und bis zur Zulassung gefördert werden sollten. Geplant sind Studien sowohl mit mittelschwer als auch mit schwer bis hin zu kritisch erkrankten, beatmeten Patienten. Dabei soll unter anderem die Behandlung mit Antikörpern und blockierenden Molekülen untersucht werden. Einige der Medikamente sind Karliczek zufolge bereits für Erkrankungen wie Krebs oder Sepsis erforscht worden. Sie sollen zudem mit einem anderen Wirkmechanismus als die bisher eingesetzten Arzneien Remdesivir und Dexamethason arbeiten.

Wann diese Medikamente zur Verfügung stehen, ist noch offen und hängt von deren Wirksamkeit in den klinischen Studien ab. "Einige der Vorhaben planen im Idealfall eine bedingte Zulassung, die womöglich schon im kommenden Jahr gültig werden könnte", so Karliczek. Ziel der Förderung ist auch der Aufbau und die Ausweitung von Herstellungskapazitäten in Deutschland. Für die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen hatte der Bund im vergangenen Jahr ein Sonderprogramm im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro aufgesetzt, mit dem die Biotechunternehmen BioNTech, CureVac und IDT Biologika gefördert wurden. (06.09.2021)

Laschet für Auskunftspflicht zu Impfstatus in allen Betrieben

Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat sich für eine Auskunftspflicht über den Impfstatus in allen Betrieben in Deutschland ausgesprochen. "Der Arbeitgeber muss wissen, wer im Betrieb geimpft ist, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können", sagte er beim "Wahlcheck" der Heilbronner Stimme. Allerdings dürften Nicht-Geimpfte nicht diskriminiert werden. "Man muss das behutsam machen." Union und SPD im Bundestag haben sich nur darauf verständigt, dass die Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen die Beschäftigten fragen dürfen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Bisher ist dies nur in Arztpraxen und Kliniken erlaubt.

Laschet sprach sich dagegen aus, angesichts der steigenden Zahlen in der Corona-Krise Ungeimpfte stärker einzuschränken. "Ich bin der Meinung, dass die 3-G-Regel gelten sollte." Danach stehen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens neben den Geimpften und Genesenen auch den negativ Getesteten offen. In manchen Bundesländern soll in einigen Bereichen 2G gelten, das heißt, dass Ungeimpfte stärker beschränkt werden sollen. Laschet wollte aber nicht ausschließen, dass es nochmal Einschnitte für Ungeimpfte gibt. Einen erneuten Lockdown wollte er nur für Geimpfte ausschließen. "Insbesondere Geimpfte sollen keine Nachteile mehr erleiden."

Laschet kritisierte zudem SPD-Kanzlerkandidat Scholz, der am Wochenende gesagt hatte, die Menschen in Deutschland seien beim Impfen "Versuchskaninchen" gewesen. "Wir waren keine Versuchskaninchen", betonte Laschet mit Blick auf die Zulassungsverfahren der Impfstoffe. "Solche Sprüche befeuern die Querdenker." Scholz solle dieses "ganz schlimme Wort" zurücknehmen, forderte er. (06.09.2021)

Karliczek für einheitliche Quarantäneregeln für Schüler

Im Vorfeld der Beratungen der Gesundheitsminister der Länder hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für einheitliche Quarantäneregeln für Schülerinnen und Schüler ausgesprochen. Eine 14-tägige Quarantänepflicht sei oft zu lang. "Aber wichtig ist natürlich schon, dass wir die Akzeptanz in dieser schwierigen Situation jetzt noch eine Weile erhalten und dafür brauchen wir, glaube ich schon, eine einheitliche, grundsätzliche Linie", so Karliczek weiter. Trotz einheitlicher Regeln sollten aber den Gesundheitsämtern Spielräume gelassen werden für den Einzelfall. "Das ist auch wichtig", sagte die Ministerin am Montag im Deutschlandfunk.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun hat sich im ZDF für bundesweit einheitliche Quarantäneregeln etwa an Schulen ausgesprochen. Die Länder und Kommunen sollten sich an dem Ministerpräsidenten-Beschluss von fünf Tage Quarantäne orientieren. Hintergrund ist, dass die 16 Länder, aber auch einzelne Kommunen die Quarantäneregeln verschieden auslegen.

Die deutschen Amtsärzte hatten ebenfalls bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Infektionsfällen in Schulen gefordert. "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Zum Teil gebe es nicht nur unterschiedliche Verfahren in den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. "Die Länder müssen sich jetzt dringend auf bundeseinheitliche Quarantäneregeln für Schulen einigen. Das schafft Sicherheit und erleichtert die Akzeptanz der Maßnahmen", argumentierte Teichert.

Die Ärztevertreterin sprach sich dafür aus, auch Schutzkonzepte ohne Quarantänepflicht zu erwägen. Es sei sinnvoll, die aktuell laufenden Pilotprojekte zu beobachten, bei denen Alternativen zur Quarantäne geprüft würden. "Sollte sich herausstellen, dass es effektiver ist, die schulischen Kontaktpersonen eines infizierten Schülers täglich zu testen, statt sie in Quarantäne zu schicken, sollte ein solches Vorgehen zum bundesweiten Standard werden", sagte Teichert.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen am Montag über Quarantänemaßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen beraten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt darauf gedrungen, die Regeln zu vereinheitlichen. (06.09.2021)

Inzidenz steigt auf 84,3

Das Robert-Koch-Institut meldet 4749 neue Positiv-Tests. Das sind 190 mehr als am Montag vor einer Woche, als 4559 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,3 von 83,1 am Vortag. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl aller seit dem Beginn der Pandemie gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91 354. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als vier Millionen Corona-Tests positiv aus. (06.09.2021)

Bericht: Hunderttausende Impfungen wurden nicht gemeldet

Die Zahl der Impfungen in Deutschland ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel höher als gedacht. Das gehe aus Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigungen in mehreren Bundesländern hervor. Im zweiten Quartal sind demnach mindestens 350 000 verabreichte Dosen dem Robert-Koch-Institut (RKI) nicht gemeldet worden und tauchen nicht in der bundesweiten Impfquote auf.

Die Praxen erfassen die Impfungen doppelt: einmal über ein Portal des RKI und einmal über ihre Abrechnungssoftware. Bei einem Vergleich dieser Zahlen seien die Differenzen zu Tage getreten. Laut RKI wurden seit Ende des Jahres 2020 mehr als 102 Millionen Dosen verabreicht. Derzeit sind mehr als 61 Prozent aller Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im zweiten Quartal wurden nach RKI-Angaben 61 314 792 Dosen verimpft. Die vom Spiegel genannten 350 000 Dosen wären eine Abweichung von etwa 0,57 Prozentpunkten.

Eine Lücke in den Daten war zunächst in Hamburg bekannt geworden, wo bis Ende Juni etwa 71 000 Impfungen nicht erfasst waren. In Bayern liegt die Lücke dem Bericht zufolge bei etwa 150 000, in Baden-Württemberg und Berlin jeweils bei etwa 50 000 Impfungen. Sachsens Praxen haben etwa 29 000 Impfungen nicht gemeldet. Im Saarland und in Brandenburg gab es dagegen offenbar zusammengenommen etwa 18 000 weniger Impfungen als gemeldet. (05.09.2021)