Berlin hebt ab Montag die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf. Das gab ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit bekannt. Zuvor hatten bereits Bayern und Baden-Württemberg ähnliche Schritte angekündigt.

Polizei: Gefälschte Impfpässe könnten größeres Problem werden

Die Sicherheitsbehörden sorgen sich angesichts der Lockerungen für Geimpfte und Genesene in der Corona-Pandemie um gefälschte Impfpässe. "Das Problem besteht schon heute und wird noch eine ganze Weile aktuell bleiben, da mit einer vollständigen Impfung entweder eine Befreiung von Grundrechtseinschränkungen oder perspektivisch zunehmend auch Ein- oder Ausreisevorteile verbunden sein werden", sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, dem Handelsblatt. Abnehmer gefälschter Pässe könnten inländische Impfverweigerer sein, ebenso Ein- oder Ausreisewillige, die sich Quarantänepflichten entziehen möchten.

Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hält Impfpässe für alles andere als fälschungssicher. "Für die Polizei ist eine Fälschung auf dem Papier aber äußerst schwer zu erkennen, wenn sie nicht allzu plump ist", sagte Wendt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Polizisten, Grenzbeamte und kommunale Ordnungskräfte müssten deshalb Zugriff auf die digitalen Informationen des Robert-Koch-Instituts bekommen. Bislang werden diese nur anonymisiert von den Impfstellen gemeldet. "Die Daten müssten dem RKI komplett, also mit Namen, Personaldaten und Impfdatum übermittelt und dort auch abrufbar gespeichert werden. Dann können sie den Kontrollbehörden für einen Übergangszeitraum online zugänglich gemacht werden, damit die Einsatzkräfte vor Ort direkt abfragen können, ob tatsächlich der erforderliche Impfstatus vorliegt", forderte Wendt.

RKI meldet 17 419 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 103,6

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17 419 neue Positiv-Tests. Das sind 4534 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 21 953 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 103,6 von 107,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 278 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Lauterbach fordert strengere Regeln an Flughäfen

Die dritte Corona-Welle scheint in Deutschland gebrochen, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mahnt aber schon, einer vierten Welle vorzubeugen. "Die Zahlen entwickeln sich sehr positiv. Einem entspannten Sommer mit deutlichen Lockerungen steht nichts mehr entgegen, wenn wir jetzt nicht unvorsichtig werden", sagte Lauterbach der Rheinischen Post. "Um jedoch eine vierte Welle im Herbst zu verhindern, müssen wir Vorkehrungen insbesondere für Reiserückkehrer treffen", fügte er hinzu. Mindestens 20 Prozent der Bevölkerung würden auf absehbare Zeit ohne Schutz sein, weil sie sich nicht impfen lassen können oder wollen. "Wir brauchen deswegen schon jetzt strenge Tests an den Flughäfen und eine Quarantäne der Reisenden, bis das Testergebnis vorliegt für diejenigen, die aus Mutationsgebieten kommen", forderte der SPD-Politiker.

Auch für die Gastronomie riet Lauterbach zur Vorsorge. "Und klar ist auch: Sollten im Sommer und Herbst die Restaurants ihre Innenräume wieder öffnen dürfen, werden sich dort die ungeimpften Menschen unweigerlich anstecken. Daher braucht es noch für eine sehr lange Dauer digitale Unterstützung durch die Corona-Warn-App oder die Luca-App, um die Infektionsketten nachzuverfolgen", sagte der SPD-Gesundheitsexperte.

Urlaub im Ausland wird einfacher

Die Bundesregierung lockert die Quarantänevorschriften nach Urlaubsreisen: Wer aus einem Risikogebiet (Inzidenz höher als 50) oder einem Hochinzidenzgebiet (Inzidenz höher als 200) nach Deutschland einreist, kann künftig die Quarantäne abkürzen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch mit. Nicht mehr in Quarantäne muss demnach, wer ein negatives Testergebnis vorlegt. Bei einem Antigentest darf es nicht älter als 48 Stunden sein, bei einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet kann man sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen.

Das ist Teil der neuen Einreise- und Quarantänebestimmungen, die das Kabinett laut Spahn am Mittwoch beschlossen hat und die künftig bundesweit einheitlich gelten sollen. Geimpfte und Genesene brauchen demnach bei Einreisen gar keinen Test mehr und müssen nicht mehr in Quarantäne - es sei denn, sie kommen aus einem Virusvariantengebiet.

Spahn warnt vor Übermut

Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben sich zufrieden über den Rückgang der Infektionszahlen geäußert, aber auch zur Vorsicht gemahnt. Spahn sagte, es gehe zwar "in die richtige Richtung", aber "wir müssen sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu Übermut wird". "Wie der Sommer wird, entscheidet sich in den nächsten vier bis fünf Wochen", sagte der Gesundheitsminister. Man müsse in allen Innenräumen zurückhaltend sein, Aktivitäten auf Draußen konzentrieren und mit Testungen kombinieren.

RKI-Chef Wieler erklärte, man müsse bedenken, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. "Die Inzidenzen gehen zurück, sie sind aber immer noch zu hoch", sagte er. Das gelte besonders in den jüngeren Altersgruppen. Nach wie vor fordere das Virus jede Woche mehr als 1000 Todesopfer in Deutschland. "Bis wir das Virus unter Kontrolle haben", müsse der Anteil Immunisierter an der Gesamtbevölkerung bei 80 Prozent liegen. Es sei wünschenswert, dass dieser Anteil vor allem mittels Impfung und nicht durch Erkrankung erreicht werde. Bei den über 80-Jährigen seien mehr als 70 Prozent vollständig geimpft, aber in anderen Altersgruppen sei bei der Impfquote "noch viel Luft nach oben".

Förderprogramm für Covid-Medikamente

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ein Förderprogramm im Umfang von 300 Millionen Euro für die Entwicklung von Covid-19 Medikamenten in der klinischen Phase vorgestellt. Damit werde auf das Förderprogramm aufgebaut, das die Medikamentenentwicklung in der vorklinischen Phase mit 50 Millionen Euro unterstützt habe.

"Es ist auch ein Verdienst der Wissenschaft, dass wir so weit in der Pandemiebekämpfung sind", sagte Karliczek am Mittwoch. Die Fördergelder sollen auch dazu dienen, Herstellungskapazitäten am Standort Deutschland frühzeitig auf- und auszubauen. Wirksame Medikamente gegen Covid-19 seien wichtig, da sich nicht jeder testen lassen könne oder wolle und nicht bei jedem Geimpften ein voller Schutz vor einer Erkrankung erreicht werde.

Hausärzte: "Die Stimmung wird aggressiv"

Der Deutsche Hausärzteverband hat vor wachsenden Spannungen durch Impfdrängler gewarnt. "Wir erleben jeden Tag Diskussionen mit Leuten, die jetzt unbedingt schnell geimpft werden wollen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind", sagte die stellvertretende Vorsitzende Anke Richter-Scheer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Stimmung wird aggressiv."

Die Chefin des Hausärzteverbandes glaubt, dass die Aufweichung der Priorisierungskriterien dazu beigetragen hat, dass oft nicht mehr nachvollziehbar sei, wer wann an der Reihe sei. "Hinzu kommt, dass viele jetzt ihre Zweitimpfung vorziehen wollen, um so schnell wie möglich von den Rechten für Geimpfte zu profitieren oder sorglos in den Urlaub fahren zu können", sagte Richter-Scheer. In den Arztpraxen komme es zudem zu Ärger mit älteren Patienten, die anstelle von Astra Zeneca einen anderen Impfstoff haben wollten. Manch nachgiebiger Kollege lasse sich dann auf eine Diskussion ein. Besser sei es, Menschen, die eine vom Hausarzt angebotene Astra-Zeneca-Impfung ablehnten, klarzumachen, dass sie in diesem Fall mit längeren Wartezeiten rechnen müssten.

Der Deutsche Hausärzteverband spricht sich dafür aus, Impfstoffe auch weiterhin gemäß der Priorisierung zu verabreichen. Genauso sieht es der Marburger Bund. "Ich halte es für falsch, die Impfpriorisierung jetzt schon komplett preiszugeben", sagte Marburger-Bund-Chefin Susanne Johna der Rheinischen Post. Bund und Länder dürften bei ihren Entscheidungen nicht nach der Devise "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vorgehen. Dann hätten die "Schwächeren, die am wenigsten drängeln, am Ende das Nachsehen", so Johna.

Baden-Württemberg hat derweil beschlossen, die Priorisierung in Hausarztpraxen von kommendem Montag an aufzuheben, genauso wie Bayern. Dann können alle Personen über 16 beziehungsweise 18 Jahren geimpft werden, sofern Impfstoff verfügbar ist.

Drosten: Wer sich gegen Impfung entschiedet, "wird sich unweigerlich infizieren"

Der Virologe Christian Drosten schätzt, dass die Bevölkerung in Deutschland voraussichtlich in den kommenden eineinhalb Jahren immun gegen das Coronavirus wird. Jeder werde immun werden, durch Impfung oder durch natürliche Infektion, sagte der Wissenschaftler der Charité Berlin im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) am Dienstag. "Dieses Virus wird endemisch werden, das wird nicht weggehen", so Drosten.

Er glaube, dass "diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden", wissen müssten, "dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden". Dagegen könne man nichts tun, da die Maßnahmen mit der Zeit immer weiter zurückgefahren würden. Dann zirkuliere das Virus in der Bevölkerung, zum Beispiel bei kleineren Kindern, die noch nicht geimpft werden könnten. "Das Virus wird unerkannterweise unter einer Decke des Immunschutzes sich weiter verbreiten. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung, die voll empfänglich sind." Auch im kommenden Winter wird es daher nach Einschätzung des Virologen noch Covid-19-Fälle auf Intensivstationen geben.

Scholz fordert klare Ansage zu Urlaubsreisen bis Ende Mai

Die Bundesregierung soll nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Bundesbürgern noch im laufenden Monat eine klare Perspektive für den Sommerurlaub geben. "Bis Ende Mai sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern eine klare Ansage machen, ob sie in den Schulsommerferien wieder in den Urlaub fahren können, damit sie die Ferien noch planen können", sagte Scholz der Rheinischen Post. Dank des wachsenden Impftempos und der sinkenden Infektionszahlen sollten zumindest Ferien im Inland und einigen anderen Ländern wieder möglich werden.