Im Vorfeld der Beratungen der Gesundheitsminister der Länder hat sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für einheitliche Quarantäneregeln für Schülerinnen und Schüler ausgesprochen. Eine 14-tägige Quarantänepflicht sei oft zu lang. "Aber wichtig ist natürlich schon, dass wir die Akzeptanz in dieser schwierigen Situation jetzt noch eine Weile erhalten und dafür brauchen wir, glaube ich schon, eine einheitliche, grundsätzliche Linie", so Karliczek weiter. Trotz einheitlicher Regeln sollten aber den Gesundheitsämtern Spielräume gelassen werden für den Einzelfall. "Das ist auch wichtig", sagte die Ministerin am Montag im Deutschlandfunk.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun hat sich im ZDF für bundesweit einheitliche Quarantäneregeln etwa an Schulen ausgesprochen. Die Länder und Kommunen sollten sich an dem Ministerpräsidenten-Beschluss von fünf Tage Quarantäne orientieren. Hintergrund ist, dass die 16 Länder, aber auch einzelne Kommunen die Quarantäneregeln verschieden auslegen.

Die deutschen Amtsärzte hatten ebenfalls bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Infektionsfällen in Schulen gefordert. "Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Zum Teil gebe es nicht nur unterschiedliche Verfahren in den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. "Die Länder müssen sich jetzt dringend auf bundeseinheitliche Quarantäneregeln für Schulen einigen. Das schafft Sicherheit und erleichtert die Akzeptanz der Maßnahmen", argumentierte Teichert.

Die Ärztevertreterin sprach sich dafür aus, auch Schutzkonzepte ohne Quarantänepflicht zu erwägen. Es sei sinnvoll, die aktuell laufenden Pilotprojekte zu beobachten, bei denen Alternativen zur Quarantäne geprüft würden. "Sollte sich herausstellen, dass es effektiver ist, die schulischen Kontaktpersonen eines infizierten Schülers täglich zu testen, statt sie in Quarantäne zu schicken, sollte ein solches Vorgehen zum bundesweiten Standard werden", sagte Teichert.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen am Montag über Quarantänemaßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen beraten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt darauf gedrungen, die Regeln zu vereinheitlichen. (06.09.2021)

Inzidenz steigt auf 84,3

Das Robert-Koch-Institut meldet 4749 neue Positiv-Tests. Das sind 190 mehr als am Montag vor einer Woche, als 4559 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,3 von 83,1 am Vortag. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl aller seit dem Beginn der Pandemie gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91 354. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als vier Millionen Corona-Tests positiv aus. (06.09.2021)

Bericht: Hunderttausende Impfungen wurden nicht gemeldet

Die Zahl der Impfungen in Deutschland ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel höher als gedacht. Das gehe aus Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigungen in mehreren Bundesländern hervor. Im zweiten Quartal sind demnach mindestens 350 000 verabreichte Dosen dem Robert-Koch-Institut (RKI) nicht gemeldet worden und tauchen nicht in der bundesweiten Impfquote auf.

Die Praxen erfassen die Impfungen doppelt: einmal über ein Portal des RKI und einmal über ihre Abrechnungssoftware. Bei einem Vergleich dieser Zahlen seien die Differenzen zu Tage getreten. Laut RKI wurden seit Ende des Jahres 2020 mehr als 102 Millionen Dosen verabreicht. Derzeit sind mehr als 61 Prozent aller Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im zweiten Quartal wurden nach RKI-Angaben 61 314 792 Dosen verimpft. Die vom Spiegel genannten 350 000 Dosen wären eine Abweichung von etwa 0,57 Prozentpunkten.

Eine Lücke in den Daten war zunächst in Hamburg bekannt geworden, wo bis Ende Juni etwa 71 000 Impfungen nicht erfasst waren. In Bayern liegt die Lücke dem Bericht zufolge bei etwa 150 000, in Baden-Württemberg und Berlin jeweils bei etwa 50 000 Impfungen. Sachsens Praxen haben etwa 29 000 Impfungen nicht gemeldet. Im Saarland und in Brandenburg gab es dagegen offenbar zusammengenommen etwa 18 000 weniger Impfungen als gemeldet. (05.09.2021)

Spahn: Deutschland will 100 Millionen Impfdosen bereitstellen

Deutschland will bis Jahresende 100 Millionen Impfdosen in der internationalen Corona-Impfkampagne zur Verfügung stellen. "Das ist so viel wie wir bisher auch in unserem Land verimpft haben", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am Rande des G-20-Treffens der Gesundheitsminister in Rom. Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung geimpft zu haben. Die Pandemie sei erst vorbei, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei sei, sagte der CDU-Politiker. Ansonsten könnten Varianten entstehen, die dann auch Deutschland wieder erreichten und zu Problemen führten.

Beim zweitägigen Treffen der Gesundheitsminister aus den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern ist die Corona-Pandemie ein zentrales Thema. Laut Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza strebt Italien an, den "Pakt von Rom" zu unterzeichnen, um die Bewohner der ganzen Welt zu impfen. Kein Land könne sich selbst retten und die Impfstoffe seien die Waffe, die man habe. Italien hält derzeit den Vorsitz der G-20-Staaten.

Die Gesundheitsminister wollen weitere Schritte in der Pandemie beraten. Es soll unter anderem um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien gehen. Die Minister sprechen über Wege, wissenschaftliche Erkenntnisse und den Zugang zu Impfstoffen auf der Welt besser und gerechter zu verteilen. Das Ziel sei "eine starke Botschaft der Zusammenarbeit, Solidarität und Gerechtigkeit, unter der Überzeugung, dass niemand abgehängt wird", hieß es von den Veranstaltern in Italien.

Am Rande des Gipfels rief Spahn auch zu mehr Impfungen in Deutschland auf. Um sicher durch die kommenden Monate zu kommen, brauche es "noch fünf Millionen Impfungen und mehr in Deutschland". Nötig sei noch mehr Tempo. Vollständig geimpft sind bisher 50,9 Millionen Menschen oder 61,2 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesgesundheitsminister rief noch zögernde Bürger dazu auf, Angebote für Corona-Impfungen möglichst bald wahrzunehmen. "Jetzt im September entscheiden wir darüber, und zwar in Deutschland und Europa, wie sicher wir durch Herbst und Winter kommen."

Spahn betonte, Impfen schütze nicht nur einen selbst, sondern auch andere und insbesondere die Schwächeren in der Gesellschaft. Zugleich gelte es zu sagen: "Wer sich nicht impfen lässt, der wird es an bestimmten Stellen eben auch schwerer haben müssen, einfach weil der Schutz nicht da ist." Er wandte sich erneut gegen eine Impfpflicht, die zu Spaltungen führen würde. Spahn machte deutlich, es gebe aus seiner Sicht nur eine "sehr geringe Zahl" von Menschen, die Impfungen grundsätzlich und hart ablehnten. "Die anderen können und wollen wir erreichen." (05.09.2021)