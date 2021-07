Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

CDU-Chef Armin Laschet hat sich deutlich von den Angriffen des CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen auf öffentlich-rechtliche Medien distanziert. "Unsere Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist glasklar. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo es so viel Fake News gibt rund um die Pandemie, ist ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig", sagte Laschet bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift Brigitte. "Das ist die Position der gesamten CDU", fügte der CDU-Chef hinzu, der den Namen des früheren Verfassungsschutzpräsidenten kein einziges Mal erwähnte.

Maaßen war früher Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und ist CDU-Direktkandidat in einem südthüringischen Wahlkreis. Er hatte jüngst für Entrüstung gesorgt, indem er öffentlich-rechtlichen Medien tendenziöse Berichterstattung vorwarf: "Ich sehe nicht mehr die Ausgewogenheit der Berichterstattung", sagte er dem Sender tv.Berlin. Es gebe einen "klaren Linksdrall". Maaßen sprach von Verbindungen redaktioneller Mitarbeiter zur linksextremen Szene und brachte einen "NDR-Untersuchungsausschuss" ins Gespräch. Der NDR produziert für die ARD die "Tagesschau". Am Sonntagabend betonte er dann, Presse- und Rundfunkfreiheit hätten Verfassungsrang. Auch die "Biografie von einigen Redakteuren" sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Das CDU-Präsidium hatte sich davon bereits am Montag deutlich von seinen vorangegangenen Äußerungen distanziert. Laschet war von Teilnehmern mit den Worten zitiert worden, dass Maaßen der Partei schade.

Am Mittwochabend machte der CDU-Chef aber deutlich, dass es für einen Parteiausschluss sehr hohe Hürden gebe. Wenn jemand eine unterschiedliche Meinung habe, müsse man dies deutlich machen. Er habe aber nicht vor, Bemerkungen von Maaßen jedes Mal durch eine eigene Positionierung aufzuwerten, fügte Laschet zur Kritik von SPD, Grünen und FDP hinzu, dass er zu den Maaßen-Äußerungen schweige. Man dürfe sich die Themen nicht aufdrücken lassen. Maaßen spreche Themen an, die nicht die Probleme in Deutschland seien.

Der Kurs der CDU sei auch so sehr klar, betonte Laschet: "Wir müssen den Kurs der Mitte beibehalten. Wir müssen uns klar nach rechts abgrenzen." Mit der AfD werde und könne es keinerlei Kooperation geben. (07.07.2021)

Seehofer hält Kritik an Baerbock "einfach für übertrieben"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält die anhaltende Kritik an der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihrem Buch für überzogen und rät im Wahlkampf zu mehr Gelassenheit. "Ich halte das einfach für übertrieben", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Wie viele Bücher sind geschrieben worden, bei denen man aus Programmen, aus anderen Konzepten einfach Dinge wiedergibt. Und nachdem es keine wissenschaftliche Arbeit ist, ist man auch nicht verpflichtet, die Quelle anzugeben." Es sei angemessen, mal "ein, zwei Tage" über ein solches Buch diskutieren. "Und dann muss es auch mal wieder gut sein. Ich rate zu mehr Gelassenheit."

Nach wochenlangen Debatten über die Glaubwürdigkeit der grünen Kanzlerkandidatin Baerbock und ihr Buch, das abgeschriebene Passagen enthält, hatten die Grünen sich zuletzt juristisch zur Wehr gesetzt. Nach einer Verschärfung der Debatte warf die Unionsspitze den Grünen am Montag vor, im Wahlkampf mit Trump-Methoden zu arbeiten.

Seehofer hingegen zeigte sich unbeeindruckt. "Ich kann wirklich nicht sagen, dass das der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten ist." Sein erster Wahlkampf zwischen Strauß und Helmut Schmidt, später mit Helmut Kohl, das seien "ganz andere Kaliber emotionaler Wahlkampfführung". Etwas Schärfe gehöre zur politischen Auseinandersetzung. "Wir sind doch keine langweiligen Kartoffel-Endverbraucher", sagte er. Wer angegriffen werde, müsse das ein paar Tage lang aushalten. "Das sind diese Härtetests, durch die jeder muss, der das Land führen will." Aber dann reiche es auch wieder. "Da muss man keinen Fortsetzungsroman daraus machen." (Constanze von Bullion, 06.07.2021)

Polizei-Gewerkschaft kritisiert Plakatmotiv der CDU

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die CDU für ein Wahlkampfplakat, das eine als Polizistin verkleidete Mitarbeiterin zeigt. "So wie Polizisten nicht in Uniform auf Parteiversammlungen gehen dürfen, sollten Parteien auch nicht mit Fake-Polizisten in unserem Outfit für sich werben", sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek der Bild. "Wir sind für alle Bürger da, nicht die Garnitur für Wahlprogramme, auch nicht die von Polizeifreunden. Ohne Begleittext 'Achtung! Wahlwerbung!' kann das auch strafbar sein."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte die Wahlkampagne seiner Partei und die dazugehörigen Plakate am Dienstag vorgestellt - darunter auch das mit der augenscheinlichen Polizistin. Wegen der Einschränkungen und Hygienestandards seien für die Fotos keine Models oder eingekaufte Bilder genommen worden, vielmehr habe man mit Mitarbeitern und Mitgliedern der CDU gearbeitet, hieß es dabei. Die Plakate sollen mit dem Start der Briefwahl von Mitte August an geklebt und aufgestellt werden.

Die CDU wirbt für sich mit dem Slogan "Deutschland gemeinsam machen". Zentrales Element der Kampagne zur Bundestagswahl sei der sogenannte "Union-Kreis" als "starkes Zeichen des Zusammenhalts", sagte Ziemiak. "Wir führen Menschen zusammen." In den kommenden Monaten will Parteichef Armin Laschet mit einer großangelegten Sommertour um Wählerstimmen werben. Auch plant die Union "Themenwochen", in denen sie jeweils ein bestimmtes politisches Themenfeld breit behandeln wird, wie Ziemiak sagte. Für den Wahlkampf werde die CDU etwas mehr als 20 Millionen Euro ausgeben - das sei in etwa so viel wie bei den vorherigen Wahlen. (07.07.2021)

Merz ruft CDU-Mitglieder zum Austritt aus Werte-Union auf

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat die CDU-Mitglieder zum Austritt aus der konservativen Werte-Union aufgerufen. "Ich fordere alle CDU-Mitglieder dazu auf, die sogenannte Werte-Union zu verlassen und die Zukunft gemeinsam in der CDU zu gestalten", sagte Merz, der zum Wahlkampfteam des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gehört, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ex-Unionsfraktionschef attackierte den neuen Vorsitzenden der Werte-Union, den Ökonomen Max Otte, scharf.

Otte "kennt offenbar den Unterschied zwischen Lobby und beruflicher Tätigkeit als Rechtsanwalt und Aufsichtsrat nicht", sagte Merz. Otte hatte am Wochenende gesagt, Merz sei durch seine frühere Lobbytätigkeit belastet und sollte "kein Staatsamt übernehmen, auch wenn die Lobbytätigkeit ruht". Merz war früher Aufsichtsratschef für Deutschland des US-Vermögensverwalters Blackrock. Das Mandat endete zum 31. März 2020 - es ruht also nicht nur. Merz sagte: "Die unqualifizierten Rundumschläge von Herrn Otte sollten den Mitgliedern dieser selbsternannten Werte-Union zu denken geben."

Nach der umstrittenen Wahl Ottes zeigt die Werte-Union immer stärkere Auflösungserscheinungen. Mitglieder verschiedener Landesvorstände traten aus Protest gegen Ottes Kurs zurück. Auch der frühere Vorsitzende der Werte-Union, Alexander Mitsch, gab am Montag seinen Austritt bekannt. "Herr Otte ist nicht in der Lage, den Ursprungsgedanken der Werte-Union weiterzuführen", sagte Mitsch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Rundumschläge von Herrn Otte haben dazu geführt, dass ich meinen Austritt erklärt habe." Mitsch war einer der Gründungsväter der Werte-Union und hatte sie vier Jahre als Vorsitzender geführt. Er kann sich vorstellen, dass er sich einer neuen Plattform anschließt, in der sich ausgetretene Mitglieder der Werte-Union zusammenfinden könnten.

Kritiker werfen Otte vor, die Werte-Union nach rechts rücken und zur AfD hin öffnen zu wollen. Otte reagierte darauf gelassen und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Werte-Union gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen wird. Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Nach eigenen Angaben liegt ihre Mitgliederzahl bei mehr als 4000 - darunter sind allerdings auch Mitglieder ohne CDU-Parteibuch. (05.07.2021)

Ökopartei "Klimaliste" wird bundesweit aktiv

Die Partei "Klimaliste", die bislang nur auf Kommunal- und Landesebene aktiv war, will nun auch auf Bundesebene mitmischen. Die Aktivisten und Aktivistinnen haben die Gründung der Bundespartei offiziell auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt gegeben. Sie hatten die Bundespartei nach eigenen Angaben bereits am 19. Juni in Leipzig ins Leben gerufen. Ihnen schlossen sich auch Wissenschaftler an.

Kernthema der Partei auf regionaler Ebene ist ein entschlossenerer Kampf gegen den Klimawandel und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auf der Grundlage des Pariser Klimaabkommens. Damit steht sie in Konkurrenz zu den Grünen. Sie fordern etwa eine CO₂-Bepreisung von mindestens 195 Euro pro Tonne, während die Grünen 60 Euro pro Tonne ab 2023 anvisieren. Nun will die Klimaliste bundesweit Direktkandidaten und -kanditaninnen aufstellen.

Mittlerweile ist die Klimaliste nach eigenen Angaben in allen 16 Bundesländern vertreten. Zuletzt traten die Kandidaten auch bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt an. In allen drei Bundesländern verfehlten sie die Fünf-Prozent-Hürde zum Einzug in den Landtag allerdings deutlich, in Sachsen-Anhalt kam die Klimaliste auf rund 0,1 Prozent der Stimmen. (02.07.2021)