Bundesregierung:Esken warnt Scholz vor Alleingängen

SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat eine starke Rolle der Partei im Zusammenspiel mit dem Regierungschef angekündigt. "Als Kanzler wird Olaf Scholz Orientierung geben, und er hat mit diesem Amt auch die Richtlinienkompetenz", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Eine kluge Ausübung dieser Richtlinienkompetenz zeigt sich aber nicht darin, dass man alleine entscheidet und sich dann wundert, wenn andere nicht mitziehen."

Gemeinsam mit dem Kanzler, den Ministerinnen und Ministern sowie der Fraktionsführung werde die SPD-Führung die Arbeit dieser Regierung mitgestalten. Das ergebe sich nicht zuletzt auch aus der Rolle der Parteichefs im Koalitionsausschuss, der das oberste Gremium in der Koalition sei. (10.12.2021)

Scholz nach den Bund-Länder-Beratungen: "Wir werden wohl noch länger impfen müssen"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gemeinsame Anstrengungen mit den Ländern zugesichert, um die Corona-Impfungen in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Auch angesichts des Wissens um Veränderungen des Virusgeschehens sei es umso dringender, dass nun möglichst viele eine Auffrischimpfung bekämen, sagte der SPD-Politiker nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit Blick auf die neue Omikron-Variante. "Wir werden wohl noch länger impfen müssen."

Eine Sitzung des neuen Krisenstabs mit den Ländern solle in der kommenden Woche stattfinden, um weitere Impfangebote zu unterstützen, sagte Scholz. Auch der vorgesehene Corona-Expertenrat solle in der nächsten Woche zusammentreten. Die Lage solle immer aktuell verfolgt werden. Es sollten dann auch kurzfristig Entscheidungen von Bund und Ländern getroffen werden können. Der neue Corona-Expertenrat solle aber die verschiedenen Wissenschaftlergremien in den Ländern nicht ersetzen. Ziel sei es vielmehr, dass man im Bund etwa die Mutationen beurteilen und die jeweilige Entwicklung in der Pandemie genau verfolgen könne, um den nötigen Moment zum Handeln nicht zu verpassen. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), derzeit der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, betonte, dass die Länder ihre eigenen Wissenschaftlergremien beibehielten.

Wüst unterstrich auch die Bedeutung einer gemeinsamen Bund-Länder-Strategie zur Beschaffung von Corona-Medikamenten. Dabei gehe es darum, dass Medikamente direkt nach einem positiven Corona-Test schnell beim Patienten ankämen. Außerdem müsse Tempo gemacht werden bei den Zulassungen und möglicherweise auch die Arzneimittelforschung in diesem Bereich gezielt gefördert werden. Eine gemeinsame Arzneimittel-Strategie könne eine zweite Säule sein neben dem Impfen, um besonders schwere Krankheitsverläufe und eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe das bestätigt. Lauterbach war nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zugeschaltet.

Scholz nahm an dem Treffen der Ministerpräsidenten, das per Videokonferenz abgehalten wurde, erstmals in seiner Rolle als Kanzler teil. Die Sitzung dauerte länger als zunächst erwartet. Anders als beim außerordentlichen Bund-Länder-Gipfel vor einer Woche ging es in der Runde nicht ausschließlich um die Corona-Pandemie. Auf der Agenda standen auch Beratungen über aktuelle bundes- und europapolitische Themen.

So fordern die Bundesländer angesichts von Falschmeldungen und Drohungen in Messengerdiensten von der neuen Bundesregierung ein entschiedeneres Vorgehen gegen Hass im Netz. "Wir sehen mit großer Sorge, was da an Verschwörungstheorien, an Lügen, an Hetze, an Fehlinformationen über ganz bestimmte Kommunikationsplattformen verbreitet wird und auch ein großes Publikum erreicht", sagte Wüst. Scholz sagte eine Prüfung der Rechtslage zu.

Klärungsbedarf hatten die Länder offenbar bei der geplanten Impfpflicht. Es ging um den Zeitpunkt, ab dem diese eingeführt werden könnte. Im Entwurf zur Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, die Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag beschließen sollen, ist offenbar der 15. März 2022 für die Einführung einer sogenannten einrichtungsbezogene Impfpflicht genannt. Betroffen wären davon etwa Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, bei Rettungsdiensten oder Entbindungseinrichtungen. Gleichzeitig habe Scholz die allgemeine Impfpflicht schon für Februar avisiert. Wüst forderte, die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zum Schutz besonders gefährdeter Menschen müsse "so schnell wie möglich" umgesetzt werden. Auch die Beratung über die allgemeine Impfpflicht dürfe sich nicht verzögern. Wegen der vierten Corona-Welle brauche es Tempo, um vor allem ältere Menschen zu schützen, so Wüst. (09.12.2021)

Neue Umweltministerin zum Windkraft-Ausbau: "Das wird nicht streitfrei abgehen"

Die neue Umweltministerin Steffi Lemke rechnet angesichts des geplanten drastischen Ausbaus von Wind- und Solarkraft mit Konflikten. "Das wird nicht streitfrei abgehen. Nein, das erwarte ich nicht", räumte die Grünen-Politikerin bei ihrer Amtseinführung ein. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse nun in einer anderen Dimension vorangetrieben werden. Bis 2030 wollen SPD, FDP und Grüne den Anteil erneuerbarer Engerien auf 80 Prozent des Stromverbrauchs steigern. Derzeit sind es knapp 50 Prozent.

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie im Zweifel Vorrang gegenüber dem Naturschutz hat. Naturschutz- und Artenschutz-Aktivisten sehen das kritisch. Lemke betonte, dass jedoch gerade die Naturschützer sich darüber bewusst seien, dass die Klimakrise die größte Bedrohung auch für den Artenschutz sei. Das Umweltministerium gibt seine bisherigen zentralen Klimaabteilungen an das Wirtschafts- beziehungsweise das Außenministerium ab. Im Gegenzug erhält Lemke die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz. (09.12.2021)

Neue Familienministerin will Kinderarmut bekämpfen

Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) will der Kinderarmut in Deutschland "den Kampf ansagen", wie sie bei der offiziellen Amtsübernahme sagte. Als Instrument dafür nannte Spiegel die Kindergrundsicherung, auf die sich SPD, FDP und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt hatten. Diese soll bisherige finanzielle Unterstützungsleistungen wie das Kindergeld und Leistungen für Kinder in Hartz-IV-Haushalten bündeln. Geplant sei zunächst ein Sofortzuschlag, der 2,7 Millionen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen zugutekommen solle, erklärte Spiegel. Es gehe darum, diesen Familien unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen, betonte sie.

Als weitere Ziele ihrer Amtszeit nannte Spiegel unter anderem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie und eine ambitionierte Gleichstellungspolitik. Die bisherige Familienministerin Christine Lambrecht (SPD), die am Mittwoch das Verteidigungsressort übernommen hatte, wünschte ihrer Nachfolgerin alles Gute und nannte die neue Aufgabe Spiegels ein "wunderbares Amt, in dem man ganz viel bewirken kann". (09.12.2021)

Lindner: "Bin kein Fan von Steuererhöhungen"

Eigentlich stand Olaf Scholz für Sparsamkeit, solide Staatsfinanzen und die Schuldenbremse. Dann kam die Pandemie und der Finanzminister war gezwingen, seinen eingeschlagenen Weg zu verlassen und innerhalb kurzer Zeit viel, sehr viel Geld auszugeben, um die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Nun, bei der Übergabe des Finanzministeriums an seinen Nachfolger Christian Lindner (FDP) betonte Scholz, dass seine Regierung auf den Pfad der Sparsamkeit zurückwill, irgendwann. Solide Staatsfinanzen hätten Priorität, noch aber sei die Pandemie die größte Herausforderung, auch für den Haushalt. EIne sparsame Haushaltspolitik sei wichtig, um Reserven zu schaffen, um im Notfall handeln zu können.

Scholz sagte, der Posten des Finanzministers sei eine besondere Aufgabe, die er gern ausgeübt habe. "Da geht es schon um alles." FDP-Chef Lindner ergänzte, er freue sich auf sein neues Amt. "Ich komme in dieses Haus mit eigenen Vorstellungen und Ideen." Er wolle für einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern stehen und für Solidität. Mit dem nun anstehenden Nachtragshaushalt für 2021 würden Vereinbarungen aus den Koalitionsgesprächen umgesetzt. Insidern zufolge soll er am 15. Dezember im Kabinett verabschiedet werden und mehr als 50 Milliarden Euro ungenutzter Kredite im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung parken - quasi als Rücklage für spätere Investitionen. Lindner sagte zudem, Deutschland sei bereits ein Höchststeuerland. "Ich bin kein Freund von Steuererhöhungen." Bestehende Steuern müssten aber auch durchgesetzt werden. Seine erste Auslandsreise plant Lindner am Montag nach Paris. Bereits am heutigen Donnerstag will er mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire telefonieren. (09.12.2021)

Göring-Eckardt zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt

Die bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ist neue Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sie erhielt bei der Wahl 501 der abgegebenen 689 Stimmen. 140 Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab 48 Enthaltungen. Die Grünen-Politikerin folgt Claudia Roth nach, die in der Ampel-Regierung neue Kulturstaatsministerin ist. Göring-Eckardt war bereits von 2005 bis 2013 Bundestagsvizepräsidentin gewesen. Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der das Ergebnis der Wahl bekanntgab, gratulierte ihr mit den Worten: "Ich freue mich auf eine fundierte Verstärkung des Präsidiums."

Dagegen scheiterte der AfD-Bewerber Michael Kaufmann zum zweiten Mal. Mit nur 94 Ja-Stimmen verfehlte er die erforderliche Zahl von 369 Stimmen bei Weitem. Er erzielte sogar ein noch schlechteres Ergebnis als beim ersten Antreten für den Vizepräsidenten-Posten im Oktober, als er auf 118 Ja-Stimmen kam. (09.12.2021)