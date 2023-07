Von Carina Seeburg

Mitten in der Nacht soll das verheerende Feuer auf dem Frachter ausgebrochen sein. Seitdem hält es deutsche und niederländische Rettungskräfte in Atem, denn brennende Lithium-Ionen-Batterien von Elektroautos erschweren die Löscharbeiten massiv. Sollte der mit 2857 Autos beladene Frachter sinken, drohen zudem Schadstoffe und Treibstoff ins Meer zu gelangen - was sowohl die deutsche als auch die niederländische Nordseeküste schwer treffen könnte.

Ausgebrochen ist der Großbrand 20 Kilometer nördlich der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. Weitere 22 Mitglieder der Besatzung konnten gerettet werden, wobei einige verletzt seien. Das Feuer hatte sich so schnell ausgebreitet, dass sieben Besatzungsmitglieder von Bord springen mussten, die übrigen wurden mit Hubschraubern evakuiert. Nach Angaben der niederländischen Küstenwache befindet sich niemand mehr in Lebensgefahr.

Detailansicht öffnen Das Feuer auf der "Fremantle Highway" soll in der Nacht in einem E-Auto entstanden sein. (Foto: Niederländische Küstenwache/Reuters)

Das Schiff, die Fremantle Highway, war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer in der Nacht in einem elektrischen Auto entstanden sein und habe sich anschließend schnell ausgebreitet. Die Besatzung versuchte den Angaben der Küstenwache zufolge zunächst, das Feuer zu löschen. Alle Versuche den Brand früh einzudämmen, blieben jedoch erfolglos.

Frachter könnte Route nach Deutschland blockieren

Inzwischen ist es der Küstenwache zufolge gelungen, den Frachter mit einem Kabel an einem Schlepper festzumachen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass er abtreibt und die wichtige Route von und nach Deutschland blockiert.

Auch die deutschen Behörden sind wegen des Großbrandes alarmiert. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen. Dieses hatte der niederländischen Küstenwache Unterstützung angeboten. Dafür stünden zum Beispiel Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Gegen 3 Uhr sei bereits der Schlepper Nordic von Helgoland aus zur Einsatzstelle beordert worden. Das Havariekommando in Cuxhaven ist in Deutschland für die maritime Notfallvorsorge und das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee zuständig.

Sorge vor einer Umweltkatastrophe in der Nordsee

Ein Sinken des brennenden Frachtschiffs vor der niederländischen Küste könnte nach Befürchtungen von Umweltorganisationen große Schäden zur Folge haben. "Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten", sagte ein Sprecher der Stiftung De Noordzee der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Die Sorge ist, dass Treibstoff und die geladenen knapp 3000 Autos ins Meer und auf den Meeresboden gelangen könnten.

Auch an der deutschen Nordseeküste wachse die Sorge vor einer drohenden Ölkatastrophe, sagte der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN), Gerd-Christian Wagner der Deutschen Presse-Agentur. "Insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und das Schweröl ausläuft." Durch aktuell vorherrschende Westwinde könne ausgetretenes Öl im Katastrophenfall womöglich auch die Deutsche Bucht erreichen. Behörden in Deutschland sollten sich laut Wagner grundsätzlich auf solch ein Szenario einstellen.

In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Brände an Bord von Autofrachtern. Insbesondere in Feuer geratene Lithium-Ionen-Batterien von Elektroautos sind schwer zu löschen und entflammen sich oft erneut, wobei hochgiftige Gase die Löscharbeiten in einem Schiffsrumpf zusätzlich erschweren. Zudem können die beim Kontakt der Batterien mit Wasser entstehenden Säuren sowie austretende Schwermetalle das Ökosystem und Meeres-Lebewesen schädigen.