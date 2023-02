Wie München der Türkei hilft / Demos am Siko-Wochenende

Eine Zerstörung in katastrophalem Ausmaß hat das Beben im Ort Hatay in der Türkei hinterlassen.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München der Türkei und Syrien hilft In München leben viele Menschen mit familiären Verbindungen ins Erdbebengebiet. Entsprechend groß ist die Betroffenheit - und die Hilfsbereitschaft.

Welche Demos am Siko-Wochenende in München geplant sind Von links und rechts soll bei Kundgebungen die Nato ins Visier genommen werden. Und dazwischen wollen junge Ukrainer schwere Waffen für ihr Heimatland fordern. Auch politische Prominenz hat sich bereits angekündigt. (SZ Plus)

Wie die Stadt München Steuern in Millionenhöhe umgeht Bei der Fusion der Wohnungsbau-gesellschaften GWG und Gewofag könnte Grunderwerbssteuer in gewaltiger Höhe anfallen. Das wollen Grüne und SPD mit einem legalen Trick verhindern - obwohl sie dieses Instrument sonst strikt ablehnen. (SZ Plus)

CSU-Politiker weist Vorwürfe zu Münchner Großkonzerten zurück Auf kritische Fragen zu seiner Rolle bei den drei Großkonzerten auf dem Messegelände antwortet Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner mit wütenden Worten, wie man sie im Rathaus selten hört.

Traditionslokal bleibt wegen Streits geschlossen Seit mehr als drei Jahren ist das "Unionsbräu" in Haidhausen nach einem Wasserschaden eine Baustelle. Die Stadt wollte den Pächter mit einer Räumungsklage loswerden, ohne Erfolg. Wann das Lokal wieder öffnet, weiß niemand.

51-Jährige ersticht 54-Jährigen in dessen Wohnung Ein Streit zwischen einer Geflüchteten aus der Ukraine und ihrem Wohnungsgeber ist am Sonntagabend in Dachau eskaliert.

Ludwigsbrücke bleibt bis 2024 eine Baustelle Eigentlich sollten die Arbeiten schon längst abgeschlossen sein, doch wegen Lieferengpässen und Corona-Pandemie verzögert sich die Fertigstellung um zwei Jahre.

Wirtshaus am Rosengarten muss schließen Zu wenig Personal, hohe Energiekosten: Der Pächter des beliebten Ausfluglokals am Westpark gibt auf - doch anscheinend gibt es schon neue Interessenten.

Diebe sprengen Zigarettenautomaten auf Dann klauen die Kriminellen das Bargeld und die Zigaretten. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber an - weil sie zunächst ein anderes Delikt vermutet.

