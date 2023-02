Von René Hofmann

Die Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dieser Woche an der Ludwig-Maximilians-Universität hielt, hat eine lange Tradition. Die erste Vorlesung hielt 1945 der katholische Religionsphilosoph und Theologe Romano Guardini. Sein Thema: "Die Waage des Daseins".

Im Jahr 1993, als sich die Hinrichtung der Geschwister Scholl und ihrer Mitstreiter zum 50. Mal jährte, sprach der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU). Dies war der Beginn einer Tradition: Seitdem erinnert alle zehn Jahre der jeweils amtierende Bundespräsident an das Schicksal der Weiße-Rose-Mitglieder. Vor Steinmeier waren dies Joachim Gauck, parteilos (30. Januar 2013) und Johannes Rau, SPD (30. Januar 2003). Im Vergleich zeigen sich die unterschiedlichen Schwerpunkte bei der Erinnerung - und deren zeitgeschichtliche Einbettung.

Als Richard von Weizsäcker am 15. Februar 1993 die Gedächtnisvorlesung hielt, nahmen zum ersten Mal auch Vertreter der Studentenschaft an der Feier teil. Dirk Joussen, der als Mitglied des Studentischen Sprecherrates sprach, übte dabei öffentliche Kritik am Auftritt des einstigen Wehrmachtsoffiziers Weizsäcker: "Uns wäre es lieber gewesen, wenn ein Opfer der Nazis und nicht ein Angehöriger der Täterseite gesprochen hätte."

Allerdings setzte Joussen die Verhältnisse in der Bundesrepublik auch mit denen der Nazizeit weitgehend gleich. Er warf den großen Parteien vor, mit der Änderung des Asyl-Artikels 16 die Menschenrechte zu verletzen und forderte Weizsäcker auf, die Grundgesetzänderung nicht zu unterzeichnen. Der Bundespräsident ging auf die Provokation lediglich mit einer Bemerkung ein: Dass er seine Anwesenheit einer Einladung der Studenten verdanke.

Weizsäcker thematisierte die Brandanschläge auf Häuser von Geflüchteten

In seiner Vorlesung rückte Weizsäcker den Freiheitsbegriff in den Vordergrund - mit Ausführungen, die auch vor dem Hintergrund der drei Jahre zuvor geglückten Einheit der beiden deutschen Staaten zu verstehen waren: "Wenn aber die Freiheit nur dem privaten Wohlbefinden dient, wenn sie sich lediglich auf einem Markt der Güter und Medien betätigt, der unter unzureichenden moralischen und sozialen Rahmenbedingungen das Vorteilsstreben begünstigt, wenn die Freiheit eine Toleranz ohne Anteilnahme bleibt, wenn sie also die Schicksale der anderen gleichgültig geschehen lässt, kurz: Wenn Freiheit nicht in Solidarität mündet, dann bleibt sie auf die Dauer gar nicht lebensfähig."

Weizsäcker nahm Bezug auf die Lichterketten, die sich nach den Brandanschlägen auf Häuser von Geflüchteten formten, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen - in München am 6. Dezember 1992 mit 400 000 Menschen: "Lichterketten sind noch keine politische Praxis, aber ein notwendiges politisches Zeichen", so Weizsäcker.

Johannes Rau wählte zehn Jahre später einen anderen Ansatz. Aus der detailreichen Schilderung, wie die Hilfskraft Jakob Schmid Sophie und Hans Scholl nach dem Verteilen der Flugblätter im Hauptgebäude der LMU aufgegriffen und mit dem Hausverwalter Albert Scheithammer dem Gestapo-Verbindungsmann Ernst Haeffner überstellt hatte und den Umgang mit diesen Schlüsselfiguren nach Kriegsende, leitete er Gedanken zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Generellen ab: "Die Auseinandersetzung mit der Zeit des ,Dritten Reichs' hat in der Bundesrepublik auch darunter gelitten, dass in Wirtschaft und Verwaltung, in Justiz und Politik vielerorts schnell wieder dieselben Entscheidungsträger saßen wie vor 1945. Sie zeigten wenig Neigung, sich mit ihrer eigenen Rolle im Dritten Reich kritisch auseinander zu setzen."

Gauck begann seine Rede mit Sophie Scholls Worten vor dem Volksgerichtshof

Raus Vorlesung klang streckenweise wie eine Anklage: "Seit 1945 erinnern wir an die ,Weiße Rose'. Erst 1985 aber hat der Deutsche Bundestag nach langen und quälenden Diskussionen festgestellt, dass der Volksgerichtshof, von dem auch die Mitglieder der ,Weißen Rose' verurteilt worden sind, von Anfang an ein ,Terrorinstrument zum Machterhalt des NS-Regimes' gewesen ist. Weitere dreizehn Jahre hat es dann noch gedauert, bis der Bundestag endlich alle Urteile des Volksgerichtshofs für von Anfang an ungültig und für aufgehoben erklärt hat. Das war am 19. August 1998, dreiundfünfzig Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Diese richtige Entscheidung ist viele Jahrzehnte zu spät getroffen worden."

Auch an die LMU richtete Rau eine fein formulierte Rüge: "Darum ist es richtig, dass die Universität München vor kurzem beschlossen hat, ihre Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus erforschen zu lassen. Viele hätten sich das viel früher gewünscht - gerade hier an der Universität von Sophie und Hans Scholl."

"Einer muss ja doch mal schließlich damit anfangen": Mit den Worten, die Sophie Scholl am 22. Februar 1943 Roland Freisler, dem Präsidenten des sogenannten Volksgerichtshofs, ins Gesicht gesagt hatte, begann der damalige Bundespräsident Joachim Gauck 2013 seine Rede, für die sich binnen eines Tages 5000 Interessierte hatten anmelden wollen, von denen im Audimax lediglich 850 Platz fanden.

"Unsere besondere Wachsamkeit gilt heute denen", führte Gauck aus, "die nicht akzeptieren wollen, dass Deutschland ein vielfältiges Land ist, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Glaubens ihre selbstverständliche Heimat haben." Sein direkter zeitgeschichtlicher Bezug: Die Morde des NSU.

Auch der Klimawandel ist Teil von Steinmeiers Rede

Gauck: "Auch heute, mehr als ein Jahr nach der Entdeckung, wer hinter diesen brutalen Morden steht, bleiben Fassungslosigkeit - und viele Fragen. Fragen nicht allein an die Behörden, sondern auch an die Medien, an die Öffentlichkeit, vielleicht an uns selbst: Warum schien es vielen so plausibel, die Täter im Milieu der organisierten Kriminalität zu suchen? Wie kann das verloren gegangene Vertrauen nun wieder hergestellt werden - auch das Vertrauen in die Institutionen, die doch unsere Verfassung, unseren Staat schützen sollen? Und schließlich, am wichtigsten: Wie können wir nicht nur unsere Verfassung und unsere Werte, sondern vor allem die Menschen schützen?"

Auch Frank-Walter Steinmeier hat bei seiner Vorlesung noch einmal über die Mordserie des NSU gesprochen. Zudem über Rechtspopulisten und identitäre Extremisten, die Zulauf haben, über Hass und Hetze, über "Kommunalpolitiker, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Mitglieder der Gemeinderäte", die angefeindet, angegriffen, zum Aufgeben gezwungen, manche sogar mit dem Tod bedroht werden. Und er hat ausführlich über den "Epochenbruch" gesprochen, den er mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 für Deutschland sieht. "Was wir brauchen, ist eine Demokratie, die wehrhaft ist!" - das war einer der vielen Ausrufesätze, die er formuliert hat.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern war es eine Gedächtnisvorlesung, die stark in der Gegenwart spielte und das Erbe der Weißen Rose ungewöhnlich direkt in Bezug setzte zu aktuellen politischen Vorgängen, etwa mit seinem Appell an die Studierenden: "Setzen Sie sich dafür ein, dass Ihre Kinder und Enkel einen lebenswerten Planeten vorfinden! Um den Klimawandel aufzuhalten, braucht unser Land Sie, Ihre Ideen, Ihren Elan, Ihre Kreativität. Es braucht Ihre Bereitschaft und Ihren Mut für einen wirklich tief greifenden Umbau. Es braucht, nein, wir brauchen auch Ihre Ungeduld!"