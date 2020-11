Theater, Oper & Tanz

Nationaltheater, München: Everyman von Philip Roth und die Jedermann-Monologe von Frank Martin, Lesung mit Nikolaus Bachler und Michael Nagy; Die Vögel von Walter Braunfels, Regie: Frank Castorf; Montagsstücke: Ballo Barocco (Henry Purcell, Claudio Monteverdi); Montagsstücke; www.staatsoper.tv

Residenztheater, München: 50 mal Lenz - Ein Versuch nach Georg Büchner, eine Aufführung auf Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 26. Nov.,19.30 Uhr; Superspreader von Albert Ostermaier, Aufführung auf Zoom, 27. Nov. (Premiere), 30. Nov., 19.30 Uhr; Dantons Tod von Georg Büchner, Regie: Sebastian Baumgarten, bis 30. Nov.; Woyzeck von Georg Büchner, Regie: Ulrich Rasche, bis 30. Nov.; Leonce und Lena von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, ab 28. Nov.; www.residenztheater.de

Deutsches Schauspielhaus, Hamburg: Anna Karenina, frei nach Lew Tolstoi, Regie: Barbara Bürk und Clemens Sienknecht, Live-Stream, 29. Nov., 20 Uhr; https://www.schauspielhaus.de

Kabarett

3SAT: Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour; Till Reiners: Real bleiben; https://www.3sat.de

Michaell Altinger: Hell; Django Asül: Letzte Patrone; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; Lisa Fitz: Weltmeisterinnen; Martin Frank: Es kommt, wie's kommt; Luise Kinseher: Mamma Mia Bavaria; Hannes Ringlstetter: Personality-Show; Helmut Schleich: Kauf, du Sau; Trost, Kraft und Kolleg*innen: Kabarett extra mit Johanna Bittenbinder, Stephan Zinner und Gästen aus dem Münchner Lustspielhaus; https://www.br.de/mediathek/

Pop & Jazz

München/regional: Ars musica: Blues von Boris Ruge, 28. Nov., 19.30 Uhr; ars-musica-muenchen.de

Sound of Munich Now 2020: täglich Münchner Bands im 20 Uhr-Stream, Endspurt (noch bis 27. Nov.); soundofmunichnow.de; danach alle Konzertvideos gebündelt in einem digitalen Dossier im SZ-Kiosk verfügbar

Unterfahrt: Livestreams (20 Uhr) von Lisa Wulff Trio (26. Nov.), Torsten Goods Trio (27. Nov.), Quartetto Barinetto (28. Nov.), Paul Zauner's Blue Brass (29. Nov.) u.a.; unterfahrt.de

International:

Elrow: Stream aus dem Kölner Bootshaus, 28. Nov., 18 Uhr; www.facebook.com/elrowofficial

Kaiser Chiefs: Melody VR Livestream aus London, 28. Nov., 21 Uhr; www.facebook.com/kaiserchiefs

Nurse Heroes Live: Benfizstream moderiert von Whoopie Goldberg, Musik von Stevie Wonder u.a., 27. Nov., 1 Uhr (MEZ); live.nurseheroes.org

Patti Smith: A Black Friday Performance, 27. Nov., 21 Uhr; pattismith.veeps.com The Streets: Livestream aus dem EartH in Hackney, 2. Dez., 21 Uhr; pattismith.veeps.com

The Streets: Livestream aus dem EartH in Hackney, 2. Dez., 21 Uhr; www.thestreetsmusic.co.uk

Klassik

Don Camillo Chor: Virtuelle Vokal-Show, 29. Nov., 19 Uhr; https://www.doncamillo-chor.de/

BR Symphonieorchester: Konzert, Werke: Strauss, Schönberg, Sopran: Camilla Nylund, Leitung: Karina Canellakis, 27. Nov., 20.30 Uhr; https://www.br-klassik.de/concert/ausstrahlung-2318400.html

Elbphilharmonie: Kopfhörer #02, Podcast für junge Leute, mit Überraschungsgästen; https://www.elbphilharmonie.de/de/mediathek

Staatstheater am Gärtnerplatz: Livestream von Engelbert Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel", Insz. Peter Kertz, 21. Nov., 19 Uhr, www.gaertnerplatztheater.de/de/produktionen/haensel.html

Literatur

Münchner Bücherschau: Paul Maar "Wie alles kam. Roman meiner Kindheit", Moderation: Thomas Kraft, 27. Nov., 19 Uhr; "Das Sams und der blaue Drache", Moderation: Thomas Kraft, ab 7 Jahren, 28. Nov., 15 Uhr; Ursula Poznanski "Cryptos", Moderation: Christine Knödler, ab 14 Jahren, 28. Nov., 18 Uhr; Das Literarische Jugendquartett Vol. 3, Moderation: Silke Schlichtmann und Nils Freytag, ab 14 Jahren, 29. Nov., 16.30 Uhr; www.muenchner-buecherschau.de

Literaturhaus: Thomas Mann und die Politik, "Was wir verlangen müssen", mit Lukas Bärfuss u. Friedhelm Marx, 1. Dez., 20 Uhr; Haruki Murakamis "Die Chroniken des Aufziehvogels", mit Übersetzerin Ursula Gräfe, Lesung: René Dumont, 2. Dez., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/veranstaltung

Monacensia: Helena Janeczek: Das Mädchen mit der Leica., 1. Dez., 19 Uhr, Mod.: Anna Steinbauer, Stream unter www.muenchner-stadtbibliothek.de

Zeltschule e.V.: Jacqueline Flory "Bruchstücke - Alltag einer verlorenen Generation", Flüchtlingsgeschichten gelesen von Franziska Giffey, Hannes Jaenicke, Sarah Kuttner, Josef Hader, Fritzi Haberland, Ildiko von Kürthy, Sandra Hüller, Hans Sigl u.a., ab 1. Dez.; https://www.facebook.com/Zeltschule

Ausstellungen

Ägyptisches Museum: Ausstellungsrundgang, Interviews und Videos zu Objekten und Ausstellungen, www.smaek.de

Alte Pinakothek: Digitale Angebote direkt auf der Startseite, https://www.pinakothek.de, Sonderpräsentation zu Raffaels 500. Todestag, www.pinakothek.de/raffael

Bayerisches Nationalmuseum: digitale Rundgänge und Einblicke ins Museum, www.facebook.com/pg/BayerischesNationalmuseum

Bayerische Staatsbibliothek: Ausstellung München. Schau her!, www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung-muenchen-schau-her/#0

Bayerische Staatsgemäldesammlungen: der gesamte Bestand online auf einer Plattform zugänglich: 17 Museen, 25.000 Kunstwerke, www.sammlung.pinakothek.de

Museum Brandhorst: Sammlung online und aktuelle Ausstellungen, www.museum-brandhorst.de

Deutsches Jagd- und Fischereimuseum: Ausstellung Wasserwelten - Fischgeschichten, http://www.jagd-fischerei-museum.de/wasserwelten

Deutsches Museum: alle Ausstellungen online, virtuelle Rundgänge durch Naturwissenschaft und Technik, https://digital.deutsches-museum.de und https://virtualtour.deutsches-museum.de

Museum Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie mit etwa 135.000 Bilddokumenten, die ständig erweitert werden, https://www.museum-fuenf-kontinente.de/museum/emuseumplus.html

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr, www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado - Exodus, 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung, https://my.matterport.com/show/?m=4ZcBkUg65xs&back=1

Lenbachhaus: Online-Sammlung, https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online

Pinakotheken: Online-Sammlung, www.sammlung.pinakothek.de; Youtube-Kanal, www.youtube.com/user/Pinakotheken und in der Kunstminute Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen, www.pinakothek.de/kunstminute; Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt online auf der Homepage zu sehen (weit nach unten scrollen), https://www.pinakothek-der-moderne.de/ausstellungen/max-beckmann-omer-fast-abfahrt

Sammlung Goetz: Lesung des Künstlers der aktuellen Ausstellung Cyrill Lachauer. I am not sea, I am not land der Sammlung Goetz im Haus der Kunst, https://www.sammlung-goetz.de/entdecken/sammlung-goetz-digital/lesung-cyrill-lachauer-seenotizen oder #sammlunggoetzHDK #sammlunggoetzdigital

Münchner Stadtmuseum: Online-Sammlung, https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/