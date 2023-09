Wann die Wiesn-Fahrgeschäfte am längsten fahren, Studierende errichten Protestcamp, Lovecraft am Stachus darf noch nicht öffnen und mehr.

Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

"Steigst halt gleich solo ein" Wie ist es, in einem Oktoberfest-Zelt vor knapp 2000 Menschen zu spielen? Unsere Autorin hat's mit den Sumpfkröten ausprobiert und konnte ihren Auftritt mit jedem Ton mehr genießen. (SZ Plus)

Kulturkampf um die Wiesn Zu viel Öko? Zu viel Wokeness? Oktoberfestchef Clemens Baumgärtner von der CSU wittert häufig grüne Ideologie. Über die Frage, wer auf dem weltgrößten Volksfest wirklich das Sagen hat. (SZ Plus)

Der Ochse an der Nadel In vielen Wiesn-Zelten gibt es jedes Jahr einen neuen Anstecker. Besonders lange besteht diese Tradition schon in der Ochsenbraterei. Festwirtin Antje Haberl erzählt die Geschichten der schönsten Exemplare.

Welche Fahrgeschäfte mittags länger fahren als abends Wer in eine Wiesn-Attraktion steigt, sollte darauf achten, zu welcher Uhrzeit. Denn nicht immer bekommen Fahrgäste gleich viel für ihr Geld. Ein Test mit der Stoppuhr - mit deutlichen Ergebnissen. (SZ Plus)

Oktoberfest Mann will auf Wiesn koksen - und verletzt zwei Polizisten

DER TAG IN MÜNCHEN

Studierende protestieren für bezahlbares Wohnen Für drei Tage errichten sie ein Protestcamp vor der Pinakothek der Moderne. Vor der Landtagswahl wollen sie so ihren Forderungen Nachdruck verleihen.

Lovecraft darf noch nicht öffnen Vor drei Wochen liefen bereits Besucher am Eröffnungswochenende durch die acht Stockwerke. Doch die Zwischennutzung darf noch nicht offiziell starten. Für die Ausstellung "Meisterwerke" fehlt die Baugenehmigung.

32-Jähriger schießt auf zwei Männer und muss in Haft Der Angeklagte will sich angeblich mit seiner geschiedenen Frau aussprechen. Als er auf deren früheren Partner und dessen Vater trifft, feuert er aus nächster Nähe mit einer Pistole auf die beiden. (SZ Plus)

In Giesing wird neu gewürfelt Frau gegen Mann, Grüne gegen CSU - auf dieses Duell wird es wohl hinauslaufen. Dabei schickt die Konkurrenz zwei Polit-Promis ins Rennen: Den Chef der Bayern-SPD und den Kultusminister von den Freien Wählern. Haben sie eine Chance? (SZ Plus)

Therme Erding "Wenn wir kopiert werden, haben wir alles richtig gemacht"

Staatsschutz ermittelt 13-Jährige zeigt Zivilcourage und wird geschlagen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg