Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

Plötzlich ist da die fremde Hand am Hintern Wie auf dem Oktoberfest Grenzen überschritten werden und was das mit Frauen macht. Berichte aus dem nächtlichen Bierzelt. (SZ Plus)

Wie sauber sind die Krüge auf dem Oktoberfest? Biergläser werden auf der Wiesn nicht heiß gespült. Das könnte Krankheiten befördern, bemängeln Kritiker. Doch die Stadt hält an der Kaltwasser-Methode fest - aus etlichen Gründen. (SZ Plus)

Welche Fahrgeschäfte mittags länger fahren als abends Wer in eine Wiesn-Attraktion steigt, sollte darauf achten, zu welcher Uhrzeit. Denn nicht immer bekommen Fahrgäste gleich viel für ihr Geld. Ein Test mit der Stoppuhr - mit deutlichen Ergebnissen. (SZ Plus)

Junge Backpacker am Oktoberfest Wer weniger fürs Übernachten zahlt, hat mehr Geld für Bier

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wodans Erben": Ein Terrorverdächtiger gestorben Es soll sich um ein ehemals führendes Mitglied der rechtsextremen Gruppierung handeln. Der Prozess gegen die "Gruppe S." in Stammheim ist unterbrochen. Ein Münchner Angeklagter sitzt aktuell nicht mehr in Untersuchungshaft.

Münchens U-Bahnen sollen auch nachts fahren An Wochenenden sollen die Züge rund um die Uhr verkehren, fordern die Grünen. Dasselbe hatten sie zusammen mit der CSU schon vor vier Jahren beantragt.

Weißwurstdieb attackiert Polizeibeamte Ein 33-jähriger Mann beißt in der Bahn-Kantine von mehreren Weißwürsten ab - will aber nicht zahlen und flüchtet. Als ihn Einsatzkräfte stellen, reagiert er sehr aggressiv.

Hindernislauf auf dem Weg zur Stimmabgabe Mehrere Tausend Wähler in München werden es am 8. Oktober wohl nicht ganz so leicht haben, ihr Wahllokal zu erreichen. Denn am gleichen Tag findet in der Stadt der Marathon statt. Das weckt ungute Erinnerungen an die Wahl in einer anderen Stadt. (SZ Plus)

Forschung 100 Millionen Euro für die Kernfusion

Landgericht München Drogendealer zu langer Haftstrafe verurteilt

Eröffnung ab Frühjahr 2024 Freihams Mitte nimmt Gestalt an (SZ Plus)

Johanneskirchen Widerstand gegen Tram-Erweiterung

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

