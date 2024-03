Jeder vierte Münchner ist psychisch krank, so lief der St. Patrick's Day in der Stadt und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir Bayern haben viel gemeinsam mit Iren, wir feiern gern, wir trinken gern" 50 000 Menschen zelebrieren in München friedlich und teils feuchtfröhlich den St. Patrick's Day. Bei der Parade von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz laufen Dudelsackspieler mit, tanzende Kobolde - und Männer mit Schwertern.

Vermisste Vanessa Huber: Ehemann tot in Wohnung aufgefunden Im November 2022 verschwindet die Frau spurlos, deutschlandweit wird nach ihr unter anderem in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht. Nun fand die Polizei eine männliche Leiche in einem Haus in Unterhaching.

Jeder vierte Münchner ist psychisch krank Frauen haben häufiger Depressionen als Männer. Eine Studie zeigt, welche Stadtviertel wie stark betroffen sind - und welche Rolle Geld dabei spielt (SZ Plus).

Versteckte Kritik auf dem Wahlplakat Die Münchner Grünen werben für die Europawahl mit einem Foto der großen Demo "Gemeinsam gegen Rechts" am Siegestor. Dabei gab es dort auch Protest gegen die Politik der Grünen - nachzulesen auf dem Plakat selbst (SZ Plus).

Ohne Klebstoff, aber ungehorsam Die Klimaaktivisten radeln in einem Pulk zum Gärtnerplatz und beginnen dort mit einer unangemeldeten Versammlung - ohne sich festzukleben. Das kommt bei vielen gut an.

Soziales Drama in bester Lage Das Seniorenheim des insolventen St.-Josefs-Vereins in Haidhausen musste bereits schließen, nun droht dem Haus für Kinder das gleiche Schicksal. Die Eltern hoffen, dass ein neuer Träger die Einrichtung übernimmt - doch die Zeit wird knapp (SZ Plus).

Rechtsextreme Übergriffe in der KZ-Gedenkstätte Dachau: Bilanz der Provokationen (SZ Plus)

Amtsgericht: Nicht einmal die Geldzählmaschine erkannte die Blüten

Waldperlach: Pitbull verschluckt Ball und stirbt

Lerchenauer See: 83-Jähriger stürzt mit E-Scooter und wird schwer verletzt

