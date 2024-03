Schon in der U-Bahn dominiert am Sonntagvormittag eine Farbe: Grün. Gebrochen wird das Farbschema auf der Rolltreppe an der Münchner Freiheit nur von einer Mittelaltergruppe. "Ist das ein echtes Schwert?", fragt ein etwa zehnjähriger Junge und schaut mit großen Augen einen bärtigen Mann an, der ein echtes Fuchsfell über den Schultern ausgebreitet hat. "Klar", sagt Bulway, so nennt sich der Mann, wenn er Fell und Schwert trägt. "Für uns geht das Jahr erst mit dem St. Patrick's Day in München los", sagt er. Zusammen mit etwa zwanzig anderen Menschen in Outfits aus einem weit zurückliegenden Jahrhundert erreicht er die Oberfläche. Sie brüllen, eine bläst in ein Horn, dann reihen sie sich gemütlich zwischen den anderen Vereinen ein.