Von Philipp Crone

Man kann sich bei diesem Anblick vieles fragen. Natürlich das spontane: Wer macht so etwas? Manchmal ist das Tageslicht auf dem Bürgersteig einfach erbarmungslos, zum Beispiel wenn es auf einen völlig verdreckten Stoffsessel scheint, der offensichtlich gerade eben noch in einer Münchner Wohnung stand, ehe er von seinem Frauchen oder Herrchen einfach so auf die Straße gesetzt wurde. Deshalb auch die nächste Frage: Wer wohnt - respektive haust - denn so? Aber natürlich fragt man sich auch: Wie denkt jemand, der zum Beispiel eine Waschmaschine einfach auf dem Gehweg an der Ickstattstraße abstellt, über das Zusammenleben in der Stadt?