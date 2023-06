Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Proteste gegen "Rammstein" gehen weiter Während die Band auf allzu Obszönes in ihrer Show verzichtet, bleiben die Kritiker aktiv. Eine Online-Petition gegen die Konzerte unterzeichnen innerhalb weniger Tage 24 000 Unterstützer.

Erstes Rammstein-Konzert in München: Als wäre nichts gewesen (SZ Plus)

Wo die Münchner besonders gern aufs Dach steigen Ein Glas Champagner mit Blick auf den Sonnenuntergang? Oder lieber Streetfood in luftiger Höhe? Dachterrassen werden immer beliebter in der Stadt - ein Überblick über die schönsten Rooftop-Bars. (SZ Plus)

Kimono statt Lederhose Oberbürgermeister Dieter Reiter fliegt mit einer Delegation in Münchens Partnerstadt Sapporo. Dort besuchen sie nicht nur ein Biermuseum, sondern auch ein japanisches Pendant zum Oktoberfest. Und sie nehmen ein paar Ideen mit für den Münchner Verkehr.

Nachruf auf die Pionierin des Typen-Kabaretts Als "Ratschkathl" Paula Pirschl wurde sie berühmt, aber sie schlüpfte auch in viele andere Rollen, etwa in der TV-Serie "Der Bulle von Tölz" oder im Tams-Theater. Jetzt ist Maria Peschek mit 69 Jahren überraschend gestorben.

Waldtrudering: Brand zerstört Mobilfunkmast

Bundesgerichtshof: Urteil gegen Kommunisten ist rechtskräftig

Polizei: 24-Jähriger wird am Hauptbahnhof überfallen

An der Großmarkthalle: Sattelzug bleibt in Unterführung stecken

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg