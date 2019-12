Es ist wieder diese Zeit im Jahr: Der Dezember neigt sich dem Ende zu, viele haben "zwischen den Jahren" ein bisschen Zeit für sich und formulieren Vorsätze, derer sie sich in den kommenden Monaten annehmen. Mehr Zeit für Freunde und Verwandte, mehr Sport, weniger Alkohol. Und der Klassiker: gesünder essen. Ich habe auch überlegt, es zu versuchen. Samstagnachmittag dachte ich, mit der Schublade im Blick, in der ich meine Schokolade aufbewahre: Keinen Zucker in 2020, das wär's doch. Und dazu noch mehr Obst und Gemüse.

Was Letzteres angeht, würde mir Martin Halle bestimmt zustimmen. Der 57-jährige Professor ist am Klinikum rechts der Isar der ärztliche Direktor der Abteilung für Präventive Sportmedizin und Sportkardiologie. In einem Interview mit meinem Kollegen Ralf Tögel (SZ-Plus) spricht der Mediziner über kleine und große Veränderungen im Alltag, mit denen sich Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen lassen. Einfach umzusetzen seien etwa ein täglicher Spaziergang oder eine kleine Fitness-Routine am Morgen, 25 Liegestützen etwa. Was auch hilft: mehr als nur ein Gemüse pro Mahlzeit. "Farbig essen." Und wie hält Halle sich selbst fit - trotz des stressigen Alltags? "Ich habe auch einen anstrengenden Job, muss hier und dort sein und fahre alles mit dem Fahrrad, ich komme so auf 20 Kilometer", sagt der Professor.

Dennoch sei ihm - vor allem während der Feiertage - die Familie wichtig, das gemeinsame Essen und das Zusammensein. Unter sozialer Gesundheit fasst Halle das zusammen. Der konkrete Nutzen: Soziale Kompetenz spielt bei der Prävention von Alzheimer oder Herzinfarkten eine entscheidende Rolle. Wenn die Familie zusammen ist, kann also auch mal der fettige Braten auf den Tisch kommen. Alles in Maßen natürlich. Von absoluten Tabus hält der Forscher wenig. "Ich glaube, dass der Mix sinnvoll ist", sagt Halle.

Bei mir dauerte es übrigens zehn Minuten, dann hatte ich die Idee verworfen, 2020 keinen Zucker mehr zu essen. Auf die Menge achten möchte ich trotzdem.

Weniger Verkehrstote in München 21 Menschen starben dieses Jahr auf den Straßen der Stadt und des Landkreises. Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle hatten öffentliche Diskussionen ausgelöst.

Germanwings-Streik betrifft auch Münchner Airport Für Montag, Dienstag und Mittwoch sind in München mehr als 50 Starts und Landungen wegen des geplanten Streiks bei der Lufthansa-Tochter abgesagt worden - allesamt innerdeutsche Verbindungen.

Großbrand auf Recycling-Anlage in Garching - ein Unglück "mit Ansage"? Durch das Feuer am Samstag sehen Anwohner ihre Sorgen bestätigt. Sie werfen Betreiber wie Landratsamt vor, trotz Mängeln am Brandschutz nicht zu handeln. Der Schaden an der Anlage dürfte in die Millionen gehen.

20-Jähriger bei Auseinandersetzung in Allach schwer verletzt Bei einem Streit sollen Schüsse gefallen sein. Es ist aber unklar, wodurch das Opfer verletzt wurde. Ein zweiter Tatverdächtiger wird noch gesucht.

