Was die Ergebnisse der Landtagswahl für die Rathauskoalition bedeuten und wie die SPD ihr schlechtes Abschneiden deutet. Auf dem Odeonsplatz findet eine Solidaritätskundgebung für Israel statt - doch die Gegenseite will ebenfalls auf die Straße gehen. Das und mehr.

Von Katharina Federl

LANDTAGSWAHL IN MÜNCHEN

Was die Ergebnisse der Landtagswahl für die Münchner Rathauskoalition bedeuten Einfach zur Tagesordnung übergehen? Wohl nicht. Wenn die SPD ihre Stadtpolitik verändert, könnte die Schnittmenge mit dem Koalitionspartner Grüne kleiner werden. Tatsächlich gibt es nur eine wirklich stabile Mehrheit in München: grün-schwarz. (SZ Plus)

So hat München gewählt Die CSU gewinnt das Duell um die Direktmandate, die Grünen das um die Gesamtstimmen, die SPD ist gleichmäßig schlecht - und die AfD kann Zustrom von unerwarteter Seite verbuchen: Auffälligkeiten der Landtagswahl in München. (SZ Plus)

Die Trends der Wahl: Sieben Dinge, die die Wähler in München anders machen (SZ Plus)

Die SPD will eine alte Sprache neu lernen Die Sozialdemokraten haben in München besser abgeschnitten als im Rest von Bayern, doch immer noch ein dürftiges Ergebnis. In der Partei rätseln sie: Wie bloß können sie die Menschen wieder erreichen? (SZ Plus)

Das sind die Sieger in den neun Münchner Stimmbezirken Ein Justizminister, eine Grüne, die klassisches CSU-Terrain beackert, und ein Mann für zugespitzte Botschaften: Wer sind die Politiker, die in den Stimmbezirken der Stadt gewonnen haben?

Wahlparty: AfD-Anhänger sollen Fotografen im Landtag bedrängt haben

Liveticker zur Landtagswahl 2023: Die Besonderheiten von München-Mitte

Lange Wartezeiten: Warum viele Münchner bei der Wahl Schlange standen

DER TAG IN MÜNCHEN

Palästinenser-Sympathisanten wollen in München demonstrieren - parallel zu Kundgebung für Israel Der brutale Angriff der Hamas auf Israel bewegt die Menschen in der Stadt. Für den Abend ist eine Solidaritätskundgebung für Israel auf dem Odeonsplatz angekündigt - doch die Gegenseite will ebenfalls auf die Straße gehen. (SZ Plus)

Ehepaar soll Tierarzt um fast 700 000 Euro gebracht haben Der Veterinär soll dem Autohändler und dessen Frau über Jahre hinweg immer wieder viel Geld gegeben haben - angeblich für Mietschulden, Notargebühren oder eine Ablöse. Vor dem Landgericht könnte es für die beiden eng werden.

München-Marathon: 24-jähriger Läufer stirbt - Organisatoren "zutiefst erschüttert"

Pullach bei München: Einbrecher erbeuten Uhren im Wert von einer halben Million

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg