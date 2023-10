Zehntausende demonstrieren in München gegen rechts, der frühere "Führerbau" wird generalsaniert, die Stadt verabschiedet sich von "Luxus-Radwegen" - und mehr.

Mindestens 35 000 Menschen protestieren auf dem Odeonsplatz gegen rechts Die Sorge um einen Rechtsrutsch treibt vor der Landtagswahl viele Menschen um. Rechtsextreme hätten keine Lösung für aktuelle Probleme zu bieten, ruft Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaften. "Im Gegenteil."

Der "Führerbau" wird generalsaniert Es ist eines der problematischsten Gebäude Münchens: Adolf Hitlers Repräsentationsbau am Königsplatz, seit Jahrzehnten genutzt als Hochschule für Musik und Theater. Zur historischen Last kommt der massive Verfall. Jetzt ist klar, wie es mit dem Haus weitergehen soll. (SZ Plus)

Warum der Physik-Nobelpreis in wenigen Jahren zum dritten Mal nach München ging LMU-Dekan Ralf Bender über die außergewöhnliche Tradition des Fachs in der Stadt, die Gründe für die Erfolgsserie - und ein Problem, das diese bald beenden könnte. Ein Interview. (SZ Plus)

Stadt verabschiedet sich von Luxus-Radwegen Vier Jahre nach dem Radentscheid sind nur zwei Abschnitte fertig und zwei angefangen. Grün-Rot will nun einfacher und günstiger bauen - auch den 500-Meter-Abschnitt im Zentrum, der 14 Millionen Euro kosten sollte.

