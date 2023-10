4000 Teilnehmer haben die Veranstalter zur Demo "Zammreißen! Bayern gegen Rechts" offiziell angemeldet, doch die Polizei rechnet mittlerweile mit mehr: Am Mittwochabend von 18 Uhr an wollen die Betreiber des Kulturzentrums Bellevue di Monaco gemeinsam mit den Initiativen "Lichterkette", "München ist bunt!", "Künstler mit Herz" und "Offen bleiben!" am Odeonsplatz ein Zeichen setzen.