Die Stadt muss die München Klinik vor der Zahlungsunfähigkeit bewahren, in der Klenzestraße eskaliert der Streit um zwei Haussanierungen - und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Große Finanzspritze für die München Klinik Mit 400 Millionen Euro muss die Kommune den städtischen Krankenhauskonzern unterstützen. Ansonsten droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Rekord-Verluste bauen sich auf durch Faktoren wie die Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation. (SZ Plus)

Wie der Streit um zwei Haussanierungen in der Klenzestraße eskaliert Mieter harren seit Monaten in zwei sanierungsbedürftigen Gebäuden aus. Sie fürchten, vertrieben zu werden, die Eigentümer sprechen von dringend notwendigen Baumaßnahmen. Der Fall beschäftigt längst die Gerichte. (SZ Plus)

Das Geheimnis um Münchens Wohnungsbaureserven In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt 3000 Wohnungen angekauft. Auf vielen dieser Grundstücke kann nachverdichtet werden. Aber wie stark und gibt es bereits Planungen? Dazu wollen sich die Verantwortlichen nicht äußern. (SZ Plus)

24-Jährige in Gemeinschaftsunterkunft bewusstlos gewürgt und vergewaltigt Der Frau gelang es kurz vor der Tat noch, Hilfe übers Telefon zu rufen. Der Mann wurde festgenommen.

Hauptbahnhof: Münchens Bahnhofsuhr kommt ins Museum

Polizei: Attacke auf Frau in Obersendling - 17-Jähriger festgenommen

Erzdiözese München und Freising: Caritas macht Millionenverlust

Sendling-Westpark: Partnachplatz soll umgestaltet werden - Widerstand bei Ladenbetreibern

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg