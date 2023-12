Wie groß ist die Chance auf weiße Weihnachten?

In München etwa liegt die Schneewahrscheinlichkeit rund um den 25. Dezember bei 38 Prozent. Am höchsten ist sie am 28. Januar (52 Prozent). Ähnlich sieht es in Stuttgart und Leipzig aus (jeweils 45 Prozent Schneewahrscheinlichkeit in den letzten Januartagen, zu Weihnachten sind es nur 31 Prozent in Leipzig, in Stuttgart 21).

In Frankfurt am Main wiederum war in den vergangenen drei Jahrzehnten Schnee am 17. Januar am wahrscheinlichsten (wenn auch nur zu 26 Prozent). Zu Weihnachten kam man dort auf 23 Prozent. In Hamburg sind die Chancen auf Schnee mit 29 Prozent Ende Januar am höchsten (zu Weihnachten sind es lediglich 20 Prozent). Und ganz, ganz grau sieht es am Rhein aus: zehn Prozent Schneewahrscheinlichkeit für Köln und Düsseldorf an Weihnachten und höchstens 20 Prozent in der ersten Januarwoche.

Generell gilt, auch das ergab eine SZ-Auswertung: Seit 1961 werden weiße Feiertage in der bayerischen Landeshauptstadt immer seltener. Schnee an allen drei Weihnachtstagen gab es in München zuletzt im Jahr 2003. Auch in diesem Jahr wird es an Weihnachten nach aktuellem Stand der Vorhersagen wohl wieder einmal zu mild sein.