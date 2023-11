Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

München leuchtet wieder Mit dem traditionellen Anknipsen des Christbaums beginnt der zentrale Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz. Bis Heiligabend sind die 133 Stände geöffnet, die Besucher dürfen sich auf ein neues Lichtkonzept freuen.

Stadt will Vorkaufsrecht ausüben - erstmals in diesem Jahr Ein Gebäude im westlichen Schwabing wird nicht zum ersten Mal zum Spekulationsobjekt. Doch mittlerweile sind an der Bauerstraße 10 nur noch wenige Apartments bewohnt - was dem Stadtrat die Chance eröffnet, zugunsten der Mieter einzugreifen. (SZ Plus)

So stellt sich München für die Fußball-EM auf Am 14. Juni 2024 um 21 Uhr wird die deutsche Nationalmannschaft die Europameisterschaft in der Arena in Fröttmaning eröffnen. So viel steht fest. Der Gegner ist noch unbekannt - und dann gibt es Unwägbarkeiten wie Straßenschlachten, Terrorattacken oder Gewitterstürme.

Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mafia Ein hiesiges Unternehmen war offenbar in illegalen Handel mit Metallschrott verwickelt. Die Strafverfolger vermuten einen Geldwäsche-Kreislauf. Ob es zur Anklage eines Münchner Steuerberaters kommt, steht noch nicht fest. (SZ Plus)

Stammstrecke: S-Bahn-Notprogramm in der Nacht

Während eines Fußballspiels: Mann bedroht Polizeibeamte mit dem Messer

Obdachlosigkeit: Stadt lässt Schlafstätten Wohnungsloser räumen

Taxi für Frauen: Damit der Heimweg sicher ist

