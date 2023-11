Die Weihnachtsmarkt-Saison ist eingeläutet. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Montagabend auf dem Marienplatz den Münchner Christkindlmarkt offiziell eröffnet. Mit dem traditionellen Anleuchten des Christbaums und 3000 LED-Lämpchen startet München nun auch auf seinem zentralen Platz in die Vorweihnachtszeit.

"Ich hätte so gerne mal den Weihnachtsmarkt eröffnet, wenn Schnee liegt", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag. Das Wetter spielte zwar nicht mit, dafür ist der diesjährige Christbaum aber umso weihnachtlicher. "Chapeau, Königsdorf", sagte Reiter zur Eröffnung des diesjährigen Christkindlmarkts und dankte der Gemeinde aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die den diesjährigen Baum gespendet hatte, eine 25 Meter hohe serbische Fichte.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand auch für viele Besucher auf dem Marienplatz der diesjährige Christbaum. Unzählige Handykameras wurden schon vor Reiters Rede positioniert, um den perfekten Moment einzufangen. Und dann war er da: 3,2,1 zählte die Menge gemeinsam herunter, und die 3000 Kerzen im Baum strahlten. Bis zum 6. Januar wird der Christbaum leuchten.

Wie in jedem Jahr wird die Spender-Gemeinde einen Glühweinstand im Prunkhof des Rathauses betreiben. Er reiht sich ein in die insgesamt 133 Standl, die bis zum Weihnachtsabend auf dem Marienplatz und in den umliegenden Straßen geöffnet sind. Besucher können wieder auf dem Kripperlmarkt einkaufen, den Krampuslauf am 10. Dezember erleben oder sich musikalisch in den Advent einstimmen.

Der Münchner Christkindlmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt in der Stadt, seine Anfänge liegen im 14. Jahrhundert. Er erstreckt sich einmal mehr vom Marienplatz zum Alten Peter, in die Fußgängerzone sowie in die Sendlinger Straße und auf den Rindermarkt. Glühwein, Wollsocken, gebrannte Mandeln und Kunsthandwerk können montags bis samstags zwischen 10 und 21 Uhr erworben werden. Sonntags läuft der Betrieb bis 20 Uhr, an Heiligabend bis 14 Uhr.

Noch zwei Wochen länger erstrahlen das Sendlinger Tor und das Karlstor in weihnachtlichen Farben. Eine Lichtprojektion wirft rote, goldene und grüne Kreise auf das Gebäude. Sie sind Teil eines neuen Beleuchtungskonzepts der Stadt, welches das bayerische Städtebauförderungsprogramm unterstützt. Auf den Laternen, deren Masten zum Teil mit leuchtenden Rautennetzen ummantelt sind, funkeln Sterne, die Frauenkirche, Herzen und das rote "C" des neuen Christkindlmarkt-Logos. Überlebensgroße Schäffler-Tänzer leuchten außerdem auf Höhe des Jagd- und Fischereimuseums. Zwei Sterneninseln und vier originale Holzfässer, bestückt mit geschmückten Christbäumen, ergänzen das Lichtkonzept.

Mit Beginn der Dämmerung gegen 16 Uhr werden die Laternen-Aufsätze und die Rautenmäntel zusammen mit der Straßenbeleuchtung eingeschaltet. Sie leuchten bis 22 Uhr. Morgens erhellen sie von 6 Uhr an bis zum Abschalten der Straßenlaternen die winterliche Dunkelheit. Als Leuchtmittel werden ausschließlich energiesparende LEDs eingesetzt.