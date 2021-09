Von Andreas Schubert

Der erneute Streik der Eisenbahngewerkschaft GDL verlangt nicht nur den Bahnkunden einiges an Umplanung ab. Weil die Bahn Notfahrpläne erstellen muss, haben hinter den Kulissen die Disponenten jede Menge zu tun. Jede Zugfahrt muss neu geplant, Lokführer müssen neu eingeteilt werden. Da dies in kurzer Zeit geschehen muss, ist dies ein Kraftakt (SZ Plus), wie es der stellvertretende Chef der S-Bahn-Leitstelle am Münchner Ostbahnhof nennt. Ich durfte den Planern kurz über die Schulter schauen, wie sie an mehreren Bildschirmen den S-Bahn-Verkehr überwachen und zum Beispiel bestimmen, ob ein Zug wegen einer Störung sein Ziel ändern muss.

Doch für Gespräche blieb gar nicht viel Zeit, da die Disponenten auf jede Veränderung möglichst rasch reagieren müssen, um den Zugverkehr stabil zu halten. So herrscht in den Büroräumen stets eine konzentrierte Atmosphäre. Draußen an den Bahnsteigen des Ostbahnhofs und des Hauptbahnhofs ging es, anders als beim ersten Streik auch eher ruhig zu. Schlangen blieben aus, die Menschen waren gut auf den Ausstand vorbereitet, wie ich in Gesprächen mit Fahrgästen erfahren habe.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Noch nie waren die Zeiten so ernst" Bayerns Ministerpräsident Söder trommelt im Augustinerkeller für die vier Münchner Direktkandidaten der CSU. Denn das mit den Erststimmen werde "verdammt schwierig".

Polizist schießt auf Porschefahrer Erst entzieht sich ein Mann mehrere Male einer Verkehrskontrolle, dann rast er auf die Polizisten zu, so berichten die Beamten. Dann fallen Schüsse.

Schülerin auf dem Heimweg vergewaltigt Die 17-Jährige war auf der Nymphenburger Straße unterwegs, als sie von den beiden Männern überfallen wurde.

CSU will "Waldaktien" für Touristen einführen Vorbild ist das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, dort können Urlauber die während ihres Urlaubs verursachten Kohlendioxid-Emissionen ausgleichen.

Zeugen nach Großeinsatz im Englischen Garten gesucht Etwa 20 Jugendliche haben sich auf der Karl-Theodor-Wiese geprügelt. Die Polizei rückte daraufhin mit rund 20 Fahrzeugen und etwa 50 Beamten an.

