Polizei in München

Etwa 20 Jugendliche haben sich auf der Karl-Theodor-Wiese geprügelt. Die Polizei rückte daraufhin mit rund 20 Fahrzeugen und etwa 50 Beamten an.

Im Englischen Garten ist es am Mittwochabend erneut zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Passanten hatten gegen 20 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von jungen Männern auf der Karl-Theodor-Wiese gemeldet, von etwa 20 Personen war die Rede. Die Polizei rückte daraufhin mit rund 20 Fahrzeugen und etwa 50 Beamten an. Sie konnten zumindest noch einige Personen aufgreifen und deren Personalien feststellen. Darunter war ein 18 Jahre alter Münchner, der eine blutende Wunde am Arm sowie Kopfverletzungen erlitten hatte; unter anderem war ihm ein Zahn ausgeschlagen worden.

Die Polizei war deshalb mit einem Großaufgebot zur Stelle, weil es im Englischen Garten immer wieder zu solchen Prügeleien kommt und dabei auch schon Beamte angegriffen wurden. Anfang Mai eskalierte ein Einsatz auf der Wiese beim Monopteros derart, dass 19 Polizisten durch Flaschenwürfe von Jugendlichen verletzt wurden. Auch damals waren die Beamten wegen einer Schlägerei alarmiert worden.

Ob bei der Auseinandersetzung am Mittwoch nur mit Fäusten oder auch mit Gegenständen hantiert wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in jedem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung, vorläufig gegen vier Mitglieder der einen Gruppe und zwei der anderen.

Zudem wird noch ein Beteiligter gesucht: etwa 17 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze, schwarze Haare, die an den Seiten rasiert sind, Oberlippen-Kinnbart und einrasierte rechte Augenbraue. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 089-29100. Eventuell aufgenommene Videos oder Fotos können auch über ein Uploadportal hochgeladen werden: https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de.