Erste Open-Air-Party in München

Nach eineinhalb Jahren Corona steigt in München wieder eine richtige Party - unter freiem Himmel auf dem Maximiliansplatz. Die Nachfrage ist groß, sagen die Veranstalter, die gerne schon früher losgelegt hätten.

Interview von Linus Freymark

An diesem Wochenende ist es soweit: Auf dem Maximiliansplatz eröffnet der erste Open-Air-Club der Stadt seit Beginn der Corona-Pandemie. Dann darf in München endlich wieder getanzt werden. Eigentlich sollte es bereits am vergangenen Wochenende losgehen, doch dann machte das schlechte Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Eine Woche und eine Infektionsschutzmaßnahmenverordnung später startet der Open-Air-Club nun endlich. Und durch die neuen Vorgaben der Staatsregierung habe sich noch einmal einiges geändert, erklärt Tom Hilner, der als Sprecher der Veranstalter fungiert.

SZ: Herr Hilner, am Dienstag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die neuen Corona-Regeln verkündet. Wie aufmerksam haben Sie die Pressekonferenz verfolgt?

Tom Hilner: Sehr aufmerksam. Zwar liegt uns der entsprechende Bescheid der Stadt zur neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung noch nicht offiziell vor, aber das, was Herr Söder am Dienstag gesagt hat, wirkt sich sehr stark auf uns aus.

Inwiefern?

Bislang haben wir mit maximal 400 Gästen geplant. Wenn es jetzt aber so kommt wie angekündigt, könnten wir auf einmal bis zu 1000 Leute bei uns empfangen. Hinzu kommt, dass die Maskenpflicht auf dem Gelände höchstwahrscheinlich entfällt. Zwar müssen die Besucher nach wie vor entweder geimpft, genesen oder getestet sein, aber Feiern ohne Maske macht natürlich nochmal viel mehr Spaß als mit. Wir sind guter Dinge, dass das alles auch so kommen wird.

Wie überraschend kamen die neuen Bestimmungen für Sie?

Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass es so kommen wird. Natürlich hat man ein paar Gerüchte gehört, aber dass es so schnell gehen würde, war mir nicht klar. Viele Lockerungen wurden ja quasi über Nacht beschlossen.

Zwischendurch hieß es, auch Geimpfte und Genesene müssten sich vor dem Besuch des Open-Air-Clubs testen lassen. Ist das noch aktuell?

Schon lange nicht mehr. Ursprünglich war die Idee dahinter, dass wir dann vielleicht auf die Maskenpflicht verzichten können. Da hat die Stadt uns aber ziemlich schnell signalisiert, dass das nicht möglich sein wird. Daraufhin sind wir dann zur normalen 3G-Regel zurückgekehrt.

Bei vielen Münchnern hat man den Eindruck, dass sie das Feiern sehr vermisst haben. Wie erleben Sie das? Wie hoch ist die Nachfrage bei Ihnen?

Die Nachfrage nach der Veranstaltung ist enorm. Alle Tickets, die wir in den Vorverkauf gegeben haben, waren nach kürzester Zeit weg. Wir sind uns also ziemlich sicher, dass wir das Gelände auch mit 1000 Leuten voll bekommen.

Eine ausverkaufte Veranstaltung ist sicher auch wichtig, um das Event refinanzieren zu können.

Sicherlich hilft uns das dabei, einen Teil der Kosten wieder reinzubekommen. Aber uns war von Anfang an klar, dass wir durch die Veranstaltung wohl keinen Gewinn machen werden. Wir haben das gemacht, weil es uns wichtig ist, dass die Menschen wieder feiern können. Denn was wir sehen ist: Die Leute freuen sich wahnsinnig darauf.

Allzu lange wird der Open-Air-Club wahrscheinlich nicht offen haben können - der Herbst steht vor der Tür.

Das stimmt, die Zeit ist knapp, was die Termine angeht. Deswegen hätten wir auch gerne schon letzte Woche angefangen. Aus unserer Sicht hätte die Eröffnung auch noch früher stattfinden können, während des Sommers hätte sich das ja noch mehr gelohnt. Aber ich bin der Meinung, dass es nichts bringt, zu lamentieren. Freuen wir uns einfach, dass es jetzt losgeht!

Der ein oder andere hat über die lange Feierpause vielleicht vergessen, was einen in einem Club überhaupt erwartet. Zur Auffrischung: Worauf dürfen sich Ihre Gäste denn freuen?

Auf Bayerns erste legale Open-Air-Party seit eineinhalb Jahren mit einem breiten Programm - und einer wunderschönen Location am Maximiliansplatz, die für die Jugend zugänglich gemacht wird.

Ab dem 3. September, 18 Uhr, geht es los. Danach kann an den Wochenenden von Donnerstag bis Samstag bis jeweils 2 Uhr nachts getanzt werden. Donnerstags steht unter anderem Hip-Hop auf dem Programm, freitags elektronische Musik und samstags Club Sounds. Donnerstags ist der Eintritt frei, für die restlichen Tage gibt es Tickets im Vorverkauf oder an der Abendkasse.