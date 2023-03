:München heute

Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Die unendliche Geschichte eines Krankenhaus-Neubaus Das "Neue Hauner" soll einmal das Kinderspital am Goetheplatz ersetzen - die Planungen dazu begannen vor gut zwölf Jahren, wurden verändert, die Kosten stiegen um Millionen. Ein Lehrstück über Langsamkeit - und einen Ministerpräsidenten, der im Wahljahr endlich zum Spaten greifen will. (SZ Plus)

Wie die Mieten in München sich entwickeln Treibt der neue Mietspiegel die Preise in die Höhe? Und welche Chancen liegen in der Mietpreisbremse? Was man jetzt über seine Rechte auf dem Wohnungsmarkt wissen muss. (SZ Plus)

Verdi ruft Beschäftigte am Flughafen und in Bädern zum Streik auf Am Freitagvormittag streiken die Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen am Münchner Airport. Bis in den Nachmittag soll mit Beeinträchtigungen zu rechnen sein. Auch die Beschäftigten der städtischen Bäder und Saunen streiken - allerdings erst am Wochenende.

Geschäfte mit Kalaschnikows in der Bar Ein Maschinenbauer bietet einem Unbekannten Sturmgewehre zum Kauf an. Was er nicht weiß: Bei dem Interessenten handelt es sich um einen Spitzel der Polizei. Nun steht er wegen der Einfuhr von Kriegswaffen vor Gericht.

Bagger am Beckenrand Im Münchner Norden wird das Bad Georgenschwaige bis Sommer 2024 zu einem CO₂-neutralen Naturbad umgebaut - mit biologischer Wasseraufbereitung, Sandstrand und Holzgebäuden. Doch die Pläne der Stadtwerke gehen noch viel weiter.

Kirchliche Start-ups gegen die Austrittswelle Auch 2022 verliert die evangelische Kirche in München Tausende Mitglieder. Um den Trend zu stoppen, gibt es einige Ideen - unter anderem einen Tag für unkomplizierte Hochzeiten.

Suspendierter Beamter muss Geldstrafe wegen Drogenbesitzes zahlen Auch weil er Fundstücke in einem persönlichen Waffenschrank verwahrte, verurteilt ihn das Gericht. Von dem schwersten Vorwurf spricht es ihn allerdings frei.

Bauarbeiten am Ostbahnhof behindern S-Bahnverkehr An den kommenden zwei Wochenenden müssen sich Fahrgäste auf erhebliche Einschränkungen einstellen - bis zum kompletten Stillstand auf der Stammstrecke.

Elfjähriger Fußballfan erleidet durch Pyrotechnik Verbrennung im Gesicht Beim Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in München wird der Junge von Funken getroffen. Insgesamt kommt es zu 31 Straftaten, unter anderem auch im U-Bahnhof am Marienplatz.

Hinweis im Mordfall Sonja Engelbrecht: Polizei hat nun vergleichbare Decke Die sterblichen Überreste der 1995 ermordeten Schülerin waren in ein ähnliches Exemplar gewickelt. Wie ein Zuschauer der ZDF-Sendung nun den Ermittler helfen konnte.

