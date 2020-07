Manche Debatten hat man so ausführlich geführt oder zumindest verfolgt, dass man froh ist, wenn man nichts mehr darüber hören muss. Irgendwann ist eine Entscheidung getroffen, und damit ist es gut. In München zum Beispiel stritten sich Kulturmenschen, Politiker und Musiker über sehr lange Zeit, ob die Stadt ein zusätzliches Konzerthaus für klassische Musik benötigt oder nicht. Nach langem Geziehe und Gezerre beschloss der Freistaat, seinem BR-Symphonie-Orchester im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof eine neue Heimat hinzustellen, die dem Weltruhm der Musiker angemessen ist. Da aber die Symphoniker der Stadt auch in dieser Liga spielen, sollen sie eine topsanierte Spielstätte im Gasteig erhalten. Die Kosten hüben und drüben sind so hoch, dass einem normalsituierten Münchner nicht einmal mehr Schwindel befällt. Zahlen mit acht oder neun Stellen entziehen sich dem Vorstellungsvermögen. Aber die Einnahmen in den Kassen vom Freistaat und seiner Landeshauptstadt sprudelten wie einst Ölquellen in Texas, letztlich waren alle mehr oder weniger zufrieden mit dieser großzügigen Gabe an die Hochkultur.

Doch jetzt, in diesen Tagen, in denen das fiese Coronavirus auch die öffentlichen Kassen massiv aus dem Gleichgewicht bringt, bricht diese Debatte wieder los. Kann und soll sich die öffentliche Hand den Bau und die Sanierung der Konzerthäuser noch leisten? Die Münchner Stadtpolitiker diskutieren gerade darüber, was sie alles streichen müssen in den künftigen Haushalten. Gleichzeitig wächst in Sendling der Interims-Gasteig in die Höhe, der einen Interims-Konzertsaal erhält, den sich viele Kommunen als Hauptspielstätte für ihr Orchester nicht leisten könnten. Kann man den einfach wegreißen, nach ein paar Jahren Betrieb? Oder muss man solch einen Saal nicht einfach behalten? Aber was passiert, wenn der stehen bleibt? Dann steht die Stadt plötzlich mit vier Spielstätten da, wenn man den Herkulessaal mit einbezieht.

Zumindest eine davon, nämlich das neue Prestige-Objekt des Freistaats, wird wohl auch noch kräftig teurer als ursprünglich geplant. In der Landtags-CSU, die ohnehin nicht für ihre überbordende München-Liebe bekannt ist, nörgeln schon so einige Abgeordnete, dass da ein bisschen viel Geld in die Landeshauptstadt unterwegs sei. Von einer Beerdigung des Konzertsaals träumen da schon so manche. Aber sie haben einen Chef, der das ganz anders sieht, wie sie nun auch ganz offiziell erfahren. Der Ministerpräsident hat ein Machtwort gesprochen. Bleibt abzuwarten, ob das der Anfang oder das schnelle Ende einer neuen Konzerthaus-Debatte ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

Grün-Rot will Grundstückspreise im Münchner Norden einfrieren Die Stadt braucht neuen Wohnraum. Dafür will die Rathaus-Koalition die "SEM" wiederbeleben - das löst im Stadtrat heftigen Streit aus.

Badman, Robben und viel Geld Ein Grafiker streitet mit dem FC Bayern um das Urheberrecht an einer Karikatur, die zwei Spieler in Gestalt zweier allzu bekannter Comicfiguren zeigt. Vor Gericht geht es um eine fünfstellige Summe.

76-Jährige kracht mit Auto in Metzgerei - vier Leichtverletzte Statt in einer Parklücke zu halten sei die Frau vorwärts durch eine Glastür in den Laden gefahren, teilte die Polizei mit. Nicht der erste Vorfall dieser Art in der Metzgerei.

Jeans Kaltenbach meldet Insolvenz an Die Corona-Krise beutelt das nächste Traditionsunternehmen. Eines der beiden Bekleidungsgeschäfte in der Innenstadt soll voraussichtlich Ende August schließen.

MÜNCHEN ERLESEN

