Ein LMU-Professor ist nun Herausgeber einer "Querdenker"-Zeitung, der Münchner Regionalbischof Kopp wird neuer Landesbischof und am Flughafen bereitet man sich auf den Osterferien-Andrang vor.

Koffer-Chaos wie im Sommer? Soll es diesmal nicht geben 1,6 Millionen Passagiere wollen in den Osterferien in den Süden fliegen. Wie Münchens Lufthansa-Chef Stefan Kreuzpaintner und Flughafen-Chef Jost Lammers sich auf den Andrang vorbereitet haben und wie Schnell-Scanner künftig bei der schnelleren Abfertigung helfen sollen (SZ Plus).

Uni-Professor gibt "Querdenker"-Zeitung heraus Lehrstuhlinhaber Michael Meyen engagiert sich bei einem Organ der radikalen Coronaleugner-Szene (SZ Plus). Schon in der Vergangenheit löste seine publizistische Tätigkeit Kritik aus.

Münchner Regionalbischof Kopp wird neuer Landesbischof in Bayern Nach der gescheiterten Wahl vom Montag gab es eine tagelange Hängepartie. Nun wurde doch noch ein Nachfolger von Heinrich Bedford-Strohm bestimmt. Der Sieger ist nach der turbulenten Prozedur "ziemlich platt".

Toter Säugling in Gern - Mutter unter Verdacht Ein wenige Tage alter Junge ist womöglich gestorben, weil sich eine 23-Jährige nicht um ihn gekümmert hat. Bei dem Baby wurde eine akute Unterversorgung festgestellt.

Radfahren in der Stadt: Schlechte Noten für Winterdienst

Prozess um "Villa Flora": "Jeden Mittag Schweinsbraten, da kommt keiner mehr"

Angespannter Immobilienmarkt: Werkzeuge gegen die Wohnungsnot

Richtfest von "Der Bogen": Ein Bürokomplex auch für die Nachbarschaft

