Am frühen Abend geht es in der Weiberwirtschaf etwas ruhiger zu. Zu späterer Stunde wird es vor allem rund um die Bar voll.

In der Kneipe von Dana Baehr und Sonja Kerkez treffen die unterschiedlichsten Leute aufeinander. Viele kommen vor allem wegen der beiden Wirtinnen - den Freundinnen merkt man an, wie gern sie unter Leuten sind.

Von Linus Freymark

Sie kennen sich seit mehr als 30 Jahren - seit 32, um genau zu sein. Über gemeinsame Freunde haben sich Dana Baehr und Sonja Kerkez einst in Bad Tölz kennengelernt. Über die Jahre sind sie Freundinnen geworden, beste Freundinnen, um genau zu bleiben. Zwischenzeitlich haben sie auch mal zusammen gewohnt, und weil beide seit Ewigkeiten in der Gastro arbeiten, kam irgendwann die Frage auf: Warum eröffnen wir eigentlich nicht zusammen eine Kneipe?

Seit dem Sommer 2014 gibt es deshalb nun die Weiberwirtschaft im Tal 43. Den Namen habe man gewählt, "weil wir selber zwei lustige Damen sind", erklärt Baehr. Das merkt man schnell: In der Weiberwirtschaft wird viel gelacht, ein Großteil der Gäste kommt auch deshalb, um mit "Dana und Sonja" zu plaudern. Baehr und Kerkez sind Wirtinnen, denen man anmerkt, wie viel Spaß es ihnen macht, unter Leuten zu sein.

Während des Ratschens mit den beiden kann man sich aus der reichhaltigen Getränkekarte versorgen lassen: So gibt es neben verschiedenen Spritz-Variationen mit Ingwer, Cranberry oder Rhabarber (jeweils 9,80 Euro) eine riesige Auswahl an Gin-Kreationen. Der Monaco Gin & Tea wird mit Teearomen und Erdbeeren gereicht (12,90 Euro), der Gin City kommt mit Blaubeeren daher (14,90 Euro).

Detailansicht öffnen Die Getränkeauswahl ist üppig. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Hinter der Bar werden die Gin-Varianten gemixt. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Ganz günstig ist das nicht, dafür bekommt man aber ziemlich lustige Abende in entspannter Atmosphäre. "Bei uns gibt es ein ganz gemischtes Publikum", sagt Baehr. Erst recht zu späterer Stunde mischen sich die Gäste in der Weiberwirtschaft, Anzugträger sitzen dann auch mal neben einer Gruppe Studenten, die die Vorlesung am nächsten Tag schon abgeschrieben hat.

Detailansicht öffnen Nicht nur hinter dem Tresen ein gutes Team: Sonja Kerkez (links) und Dana Baehr sind beste Freundinnen. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Etwa 50 Plätze gibt es im Inneren der Weiberwirtschaft, sie verteilen sich auf den vorderen Bereich an der Bar und ein Zimmer im hinteren Teil der Kneipe. Ab 22 Uhr verlagert sich das Geschehen meist nach vorne - dann nämlich schließt die Küche. Denn in dem Lokal am Isartor gibt es nicht nur viel zu trinken, sondern auch zu essen: Auf der Speisekarte finden sich Kneipenklassiker wie Currywurst mit Pommes (12,90 Euro) oder Cheeseburger (13,90 Euro).

Detailansicht öffnen Im hinteren Teil der Weiberwirtschaft geht es etwas ruhiger zu als vorne. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Gleichzeitig gibt es hauseigene Kreationen wie die Lieblingsgerichte der beiden Wirtinnen: "Sonjas Liebling" besteht aus einem Rote-Beete-Carpaccio mit Ziegenfrischkäse im Speckmantel, wahlweise mit Garnelen, Dana bevorzugt einen warmen Patros (Kuhmilchkäse) auf Blattspinat mit gebratenen Zwiebeln. "Das esse ich einfach total gerne", erklärt Baehr.

Zu späterer Stunde kann es in der Weiberwirtschaft schon mal ziemlich voll werden, dicht an dicht stehen die Leute dann rund um die Bar. Die Servicekräfte sind trotzdem nicht aus der Ruhe zu bringen und bleiben ruhig und freundlich, auch wenn sie sich gerade mit einem Tablett voller Weinschorlen durch die Menge quetschen müssen. Wer an solchen Abenden im Inneren der Bar keinen Platz findet, kann sich im Außenbereich niederlassen. Dort sitzt man dann unter historischen Torbögen - und kann in Ruhe von draußen beobachten, was sich in der Kneipe der beiden besten Freundinnen Dana und Sonja so tut.