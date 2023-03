Eine 23-jährige Münchnerin hat womöglich den Tod ihres Neugeborenen verursacht, weil sie sich nicht um das Baby gekümmert hat. Die Frau verständigte am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, dass ihr Kind nicht mehr atmen würde, wie die Münchner Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Ein Notarzt habe in der Folge nur noch den Tod des Jungen feststellen können.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei gebar die 23-Jährige das Kind etwa eine Woche zuvor in ihrer Wohnung im Stadtteil Gern, ohne dass dies jemand mitbekam. Bei der Obduktion des Säuglings im Münchner Institut für Rechtsmedizin ergaben sich Anhaltspunkte für eine akute Unterversorgung des Säuglings. Strafrechtlich werde daher von einem Totschlag durch Unterlassen ausgegangen.

Die Frau lebt laut Polizei allein in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und arbeitet nicht. Sie leidet offenbar an einer psychischen Erkrankung. Daher hätten die Voraussetzungen für strafrechtliche freiheitsentziehende Maßnahmen nicht vorgelegen. Die 23-Jährige sei auf Anordnung des Gesundheitsreferats vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Die Frau war der Polizei bereits zuvor bekannt.