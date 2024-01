Der 7. Oktober 2023 hat die Welt verändert. Und das auf eine Art, die so mancher schon mit dem Anschlag am 11. September 2001 in New York verglich. Denn der brutale Anschlag der Hamas und die darauf gefolgten israelischen Vergeltungsschläge , sie haben nicht nur zu unzähligen Toten geführt. Sie haben Menschen traumatisiert und ideologische Gräben aufgerissen , die sich auf eine unvorhergesehene Art auch hier in Deutschland immer mehr bemerkbar machen. Hinzukommt, dass sich laut Experten auch die Gefahr von Anschlägen hier seit dem 7. Oktober erhöht hat. Und man mag sich nicht ausmalen, was da im schlimmsten Fall alles passieren kann. Das muss man aber auch nicht. Denn der Autor Peter Grandl hat genau das in seinem neuen Polit-Thriller " Höllenfeuer " getan.

Ein Giftgas-Anschlag in einer U-Bahn im beschaulichen München. Das ist das zentrale, schreckliche Ereignis, um das sich in Grandls Roman alles dreht, den dieser am 16. Januar im Münchner Literaturhaus vorstellt. Wobei es am Anfang gar nicht klar ist, dass es sich um Gift handelt. Es könnte auch ein Virus sein. Was man weiß, ist: Ein Mann hat acht Menschen in einer zwischen den Stationen "Universität" und "Giselastraße" feststeckenden U-Bahn erschossen und eine aus einem Kanister stammende Flüssigkeit versprüht, die bei den Betroffenen zu Ohnmacht, Schaum vor dem Mund und scheinbar unausweichlich zum Tod führt. Bald werden tatsächlich mehr als 300 Menschen tot sein. Und es grenzt fast an ein Wunder, dass es nicht noch mehr werden.

Wer dahinter steckt? Der IS, der Islamische Staat. Und insofern hat das Buch mit dem 7. Oktober nicht so viel zu tun. Eher noch mit den Ängsten, die aufgrund eines möglichen islamistischen Anschlags an Silvester umgingen. Und konkreter noch mit den islamistischen Anschlägen in Paris 2015 und Berlin 2016 und vor allem mit dem Giftgasanschlag mit Sarin in der U-Bahn von Tokyo 1995, der im Buch genannt wird und für Grandl eine wichtige Inspiration war. Um was es im Buch dagegen nicht geht, das ist: Rechtsextremismus. Der war in den vorhergehenden Thrillern "Turmschatten" und "Turmgold" des 60-Jährigen das zentrale Thema. "Turmschatten" wurde kürzlich aufwändig mit Heiner Lauterbach in der Hauptrolle als Serie verfilmt und wird im Herbst auf Paramount+ laufen.

In "Turmgold" ging es um die Umsturzversuche der Reichsbürger

Auch der Plot von "Turmgold" wurde teilweise von Akteuren "nachgespielt". Nur waren diese ein Prinz, Reichsbürger, AfD- und Bundeswehr-Angehörige, deren geplanter Putschversuch am 7. Dezember 2022 durch eine Razzia vereitelt wurde. Ein ähnliches Szenario hatte Grandl in seinem ein paar Tage zuvor erschienenen Roman geschildert. Was so prophetisch wirkte, dass der Autor damals selbst fast etwas erschrocken ist. Aber das zeigt, wie genau recherchiert und wie realitätsnah seine Geschichten sind. Und genau das ist auch bei "Höllenfeuer" wieder die Stärke. Grandl hat dafür mit Kriminal- und Politikexperten gesprochen, einem Virologen, einem Experten für Notfallmedizin, Mitarbeitern der Stadtentwässerung. "Ich recherchiere immer sehr gern und sehr lange", erzählt Grandl, "weil du so auf unglaubliche Geschichten kommst."

Bei der Recherche stößt er auf Fakten, "wo du denkst: Das gibt es ja gar nicht"

Wie etwa die im Buch erwähnte Episode, dass der untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek 2018 behördliche Unterlagen aus Österreich zum russischen Nervengiftstoff Nowitschok in die Hände bekam und sich damit vor britischen Managern gebrüstet hat. Oder dass er in München eine von Syrien aus bezahlte Wohnung hatte. "Das sind so Sachen, wo du denkst: Das gibt es ja gar nicht", erzählt Grandl, den auch diese Episode inspiriert hat. Was ihn ebenfalls überrascht habe, ist, dass es die in "Höllenfeuer" umgesetzten "Notfallpläne" in den Behörden überall schon gibt. Genauso wie die Analytische Task Force, die nach der Freisetzung gefährlicher Substanzen auf den Plan tritt, und dann noch eine Vielzahl anderer Organisationen.

Diese tragen Namen wie BBK, MAD, USK oder AG BIRGiT. Abkürzungen, die in einem Glossar erklärt werden und vor denen es im Roman geradezu wimmelt. Auch die im Buch eingesetzte Strategie des Wellenbrecher-Lockdowns lernte Grandl, sagt er, erst durch seine Recherchen wirklich kennen. Mit Corona habe das Ganze dagegen nicht sehr viel zu tun, wie überhaupt der ganze Roman, in dem sich das Unheil an verschiedenen Schauplätzen im Münchner Untergrund abspielt. Neben der U-Bahn spielt die Kanalisation eine Rolle, sowie unterirdische Gänge, die es unter dem Schwabinger Krankenhaus gibt. Die stammen noch vom US-Militär, erfährt man von Grandl und auch im Roman. Und sie sind teilweise so groß, dass die Soldaten darin angeblich mit Jeeps herumfuhren.

Solche Details und einige überraschende Wendungen machen den Roman glaubhaft und sehr spannend. Und wie auch bei den "Turm"-Büchern merkt man dem Erzähler den gelernten Drehbuch-Autor und -Dozenten an, der Grandl neben seiner Arbeit als Werbe-Fachmann und Musik-Redakteur jahrelang war. Spannung ist Grandl sehr wichtig. Denn das Buch soll "auf dem Schulhof funktionieren. Ich will kein hochtrabend literarisches Werk, ich will, dass es in der Breite zum Nachdenken anregt." Wie demokratisch sind wir? Was passiert mit unserer Gesellschaft in einer Extremsituation? Das seien für ihn die zentralen Fragen. Und da wären wir auch wieder bei Nine Eleven oder dem Anschlag in Israel, wo man das Gefühl hat, dass hier politisch und menschlich schnell was kippt.

Gesamtgesellschaftlich wird das im Buch weitgehend medial vermittelt, indem es etwa heißt, dass der Anschlag zu rassistischen Übergriffen und zum Erstarken der AfD führt. Individuell und intensiver wird es anhand der Ermittlerfiguren erfahrbar. Dazu zählt Kriminalhauptkommissar Torge Prager, der, um einen zweiten Anschlag zu verhindern, vereinzelt Grenzen übertritt. Er gerät noch zusätzlich unter Druck, weil er in Gestalt der Oberregierungsrätin Antonia Borchardt-Himmel seiner Jugendliebe wieder begegnet. Dazu kommt, dass die gemeinsame unglückliche Liebesgeschichte mit dem Bayerischen Innenminister Martin Himmel in Verbindung steht. Dem Hardcore-Thriller-Fan mag das zu viel an privater Verwicklung sein, aber diese wird am Ende doch wieder geschickt mit der Terror-Geschichte zusammengeführt.

Dann gibt es noch einen marokkanischen Rettungssanitäter und eine indische Assistenzärztin, die für die Handlung sowie als Gegenpol zu den Terroristen eine wichtige Rolle spielen. Und da ist Kriminalhauptkommissar Markus Erdmann aus München, den man schon als Ermittler aus der "Turm"-Reihe kennt. Ein Déjà-vu-Effekt, den Peter Grandl auch als Autor schön findet, also dass sich die fiktiven Welten gegenseitig stützen und daraus ein kleines "Grandl-Universum" wird. Tatsächlich sitzt er auch schon an einem neuen Thriller, in dem eine Nebenfigur aus "Höllenfeuer" eine zentrale Rolle spielt. Danach will er den Nachfolger zu "Turmgold" schreiben. Das Grandl-Universum wächst, und seine Fans können sich auf noch weitere spannende Bücher freuen.

Peter Grandl: Höllenfeuer, Piper, 480 S., 18 Euro; Lesung: Di., 16. Jan., 20 Uhr, Literaturhaus München, Salvatorplatz 1