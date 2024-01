Südafrika hat Israel jetzt den größtmöglichen Vorwurf gemacht und das Land vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt: Israel begehe in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern. Israel hat den Vorwurf zurückgewiesen. An diesem Donnerstag hat die Verhandlung begonnen.

Worauf Südafrika seine Klage stützt und ob ein Urteil gegen Israel wahrscheinlich ist, darüber spricht in dieser Folge von "Auf den Punkt" Ronen Steinke, der SZ-Experte für Völkerrecht.

zum Weiterlesen:

Hier finden Sie das Interview mit dem Sterne-Koch Franz Keller.

Weitere Nachrichten: Ampel-Fraktionschefs laden Bauernverbände zu Gesprächen ein, Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Tami Holderried, Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.