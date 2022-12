Anna Hoben

Es ist das Gesprächsthema in der Münchner Kulturszene: die Absetzung des Stücks "Vögel" am Metropoltheater wegen Antisemitismus-Vorwürfen. Gut drei Wochen ist es her, dass das Theater entschieden hat, das Stück nicht mehr zu zeigen, nachdem jüdische Studierende diese Vorwürfe erhoben hatten.

Was seitdem geschah: Die Kritikerinnen und Kritiker sind auf Einladung der Grünen-Fraktion im Rathaus zu einem Gespräch mit dem Intendanten zusammengekommen. Ein Expertengremium soll sich nun mit dem Stück befassen. Und es hat einige Einlassungen zu dem Vorgang und den Vorwürfen gegeben. Meron Mendel etwa, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, sagte im SZ-Interview, das Stück sei nicht antisemitisch, und warf den Studierenden ein bedenkliches Kunstverständnis vor (SZ Plus).

Zu den Studierenden, die auch den Stopp der städtischen Förderung des Metropoltheaters forderten, gehört Anna Staroselski. Die 26-Jährige studiert Geschichte in Berlin, und sie ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Zusammen mit Marian Offman, 74, haben wir sie zum Gespräch gebeten. Er ist Beauftragter der Stadt für interreligiösen Dialog, zuvor saß er 18 Jahre im Münchner Stadtrat, lange für die CSU, dann für die SPD. Offman, der in seinem Leben unzählige Male mit Antisemitismus konfrontiert war, sagt: "Ich bin nicht der Meinung, dass dieses Stück antisemitisch ist." Staroselski bekräftigt ihre Vorwürfe, aber auch ihren Wunsch nach einer öffentlichen Debatte. Sie sagt: "Wir wollen nicht irgendwas wegcanceln."

Mein Kollege René Hofmann und ich haben das Gespräch per Video geführt, es war ein gutes, ein kontroverses Gespräch (SZ Plus). Eines ist auch danach sicher: Die Debatte wird weitergehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Darf die Stadt München Klima-Blockaden einfach verbieten? Verfassungsjuristen zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Erlasses - und die Aktivisten spotten über das Verbot der Proteste. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur sogenannten Allgemeinverfügung (SZ Plus).

Auf sie mit Gebrüll: Beim Krampuslauf in der Innenstadt ziehen vor Tausenden Zuschauern Gruselgestalten durch die Stadt. Sie sollen der Legende nach Dämonen vertreiben - und unartige Kinder strafen.

Wie München die Zahl der Tauben eindämmen will​​​​: Rund 50 000 Vögel leben in der Stadt - Tendenz steigend. Das verursacht viel Dreck. Statt die Tiere zu fangen oder mit Stacheln zu verscheuchen, setzt das Rathaus auf sanftere Methoden. Zum Beispiel auf Taubenhäuser.

München trägt wieder Weiß: Neuschnee in München - das weckt Hoffnungen auf weiße Weihnachten. Impressionen aus der schneebedeckten Stadt.

Waffe in Lokal führt zu Großeinsatz mit 17 Streifen: Ein 21-Jähriger soll in der Altstadt während einer Streitigkeit mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht haben.

Fahrradfahrerin von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt: Die Frau habe in Pasing die Agnes-Bernauer-Straße überquert und dabei wohl die Bahn übersehen.

Auf dem Odeonsplatz demonstrieren Hunderte für die Rechte der Frauen im Iran: Mehrere Gruppen haben zum Protest am Tag der Menschenrechte aufgerufen. Es soll der Beginn weiterer Aktionen sein.

Impfgegnerin will weiter in KZ-Gedenkstätte arbeiten: Die ehemalige Referentin der Dachauer KZ-Gedenkstätte Marion Schmidt klagt gegen die Kündigung ihres Arbeitgebers. Vor der Verhandlung demonstrieren Unterstützer Schmidts vor dem Arbeitsgericht (SZ Plus).

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg