In München hat es geschneit wie hier in Perlach an der Albert-Schweitzer-Straße.

In Bayern hat es geschneit - und auch in München bleibt der Schnee an diesem Samstag erstmals in diesem Winter liegen.

(Foto: Catherina Hess)

Im Hofgarten zücken entzückte Spaziergängerinnen und Spaziergänger sogleich die Handys.

(Foto: Catherina Hess)

Die Kinder stürmen nach draußen wie hier in Trudering. Sogar für die ersten Schneemänner reicht es.

(Foto: Catherina Hess)

Auch wenn es sich meist nur um Schneemännchen handelt.

(Foto: Catherina Hess)

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den kommenden Stunden mit weiteren Schneefällen. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Schlittenfahren noch besser.

(Foto: Catherina Hess)

Die Sonne allerdings wird sich wohl auch am Sonntag nicht zeigen, es bleibt wolkig. Aber Hauptsache Schnee!