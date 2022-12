Brasilianisches Flair mitten in München

Santo Loco bedeutet "heilig" und "verrückt". Der Name soll ausdrücken, dass es kein sündenfreies Leben gibt - das gilt auch für kleine süße Sünden wie diese Muffins.

Im Café Santo Loco treffen sich Skater, Surfer und Snowboarder. Doch auch wer dem vorweihnachtlichen Trubel der Fußgängerzone entfliehen will, ist hier richtig.

Von Nils Frenzel

Dass die Kombination einer Verkaufsgeschäfts mit dazugehörigem Café funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Im Santo Loco Surf Café in der Eisenmannstraße 4 in der Altstadt geht dieses Konzept aber auf. So ist das Lokal mittlerweile eine eigene Marke geworden, die wohl auch ohne den dazugehörigen Skate-, Surf- und Snowboard-Shop auskommen würde. Denn das Café ist nicht ausschließlich etwas für Freunde von Boardsportarten.

Das Santo Loco wurde im Jahr 2007 von den Brüdern Ricardo und Ronaldo Friesen eröffnet. Das gleichnamige Café kam fünf Jahre später hinzu. Die Brüder sind in Brasilien aufgewachsen, haben aber den Großteil ihres Lebens in der bayerischen Landeshauptstadt verbracht. Mitgebracht aus ihrer Heimat haben sie zwei Leidenschaften: Die Liebe zum Boardsport und die Liebe zu gutem Kaffee. Surfen und Skaten waren für Ricardo und Ronaldo schon früh ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Der Kaffee kam dann später hinzu.

Als die Brüder nach München kamen, hatten sie eine klare Vision. Auf ihrer Webseite heißt es: "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man seine Träume im Alltag leben kann, an dem man seine Individualität ausleben und trotzdem Gemeinschaft spüren kann, an dem man ein bisschen selbstbewusst sein kann, seinen Stil unterstreichen und sich gleichzeitig zugehörig fühlen kann."

Auf portugiesisch bedeutet Santo "heilig" und Loco "verrückt". Die Wortschöpfung Santo Loco soll ausdrücken, dass ein anständiges und sündenfreies Leben nicht im Widerspruch zu einem außergewöhnlichen Leben steht.

Was gibt es dort?

Im Inneren des Cafés posiert auf einer Schiefertafel ein mit Kreide gezeichneter Hai, der einen Kaffee trinkt und das reichhaltige Sortiment präsentiert. Hier gibt es außergewöhnliche Spezialitäten wie portugiesische Pastel de Nata, Chai Tee und ausgezeichneten Kaffee. Die Bohnen werden extra aus Brasilien importiert und in München geröstet.

Daneben stehen glutenfreie Muffins und Brownies auf der Speisekarte. Die Bagels werden täglich frisch geschmiert, zudem gibt es Sauerteig-Brot von der benachbarten Bäckerei Julius Brantner. Als Milch-Alternativen werden Soja und Hafermilch angeboten. Ein frischgepresster Orangensaft sorgt für Vitamin-Zufuhr.

Detailansicht öffnen Bagels stillen im Santo Loco Surf Café auch den Hunger auf Herzhaftes. (Foto: Robert Haas/SZ)

Wen trifft man dort?

Da die Mitarbeiter sich über Austausch mit gleichgesinnten Sportlern freuen, ist die Begrüßung meist sehr freundlich und herzlich. Aber auch wer hier in aller Ruhe einen Chai trinken will, um dem Trubel der benachbarten Kaufingerstraße zu entkommen, ist willkommen.

Gerade zur Adventszeit finden sich im Santo Loco Café viele Eltern und Großeltern, die gemütlich bei einem Heißgetränk sitzen, während die - meist älteren Kinder - nebenan über die neuesten Surfbretter fachsimpeln. Ein gerne gewollter Gegensatz. Santo Loco eben.

Santo Loco Surf Café, Eisenmannstraße 4, 80331 München Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr