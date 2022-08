Sebastian und Maraia Bonsignore aus Gelsenkirchen am Hauptbahnhof. Das Paar hat rund eineinhalb Wochen in München verbracht.

Von Katharina Haase

Gehören Sie auch zu den Menschen, die gerne verreisen? Ich selbst liebe es, neue Städte zu erkunden, Kultur zu erleben und einen fremden Ort mit all meinen Sinnen zu entdecken. Nur selten denke ich darüber nach, dass die schöne Stadt, in der ich lebe, für andere Menschen ebenso ein Sehnsuchtsort sein könnte, wie Paris, New York oder Kapstadt es für mich sind.

Auch in diesem Sommer zieht es wieder unzählige Touristen nach München. Viele von ihnen sind mit dem Zug unterwegs, mit Interrail-Tickets, die für vergleichsweise wenig Geld mehrere Bahnfahrten durch 33 verschiedene Länder ermöglichen. Darunter auch viele junge Leute, oft aus fernen Ländern, die auf ihren langen Europatouren einen kurzen Stopp in der bayerischen Landeshauptstadt einlegen. Was ist es, was sie erwarten, wenn sie München als Reiseziel festlegen? Wurden sie von den European Championships angelockt, haben sie den Köder von Schlager-Fischerin Helene geschluckt oder ist es doch etwas ganz anderes?

Fünf junge Menschen haben sich während ihrer Entdeckungstour die Zeit genommen, um mit mir über genau diese Fragen zu sprechen, ihre Erwartungen zu erklären und ihre Eindrücke zu schildern (SZ Plus). In einer Sache sind sich alle einig: München hat definitiv mehr zu bieten, als Bier und Lederhosen - und das ist auch gut so!

Streit um Leerstand in der Studentenstadt: "Das ist ein Drama" In Deutschlands größter Anlage für Studierende stehen Hunderte Apartments leer. Woher soll das Geld für die Sanierung kommen? Der CSU-Wissenschaftsminister schlägt vor, die Bewohner stärker zur Kasse zu bitten. Die Opposition sieht den Freistaat in der Pflicht (SZ Plus).

Der Freistaat muss den Studierenden helfen Gut 1200 Apartments stehen in der Studentenstadt leer. Um das Desaster nicht noch größer zu machen, sollte die Staatsregierung die nötigen Millionen für die Sanierung geben. Zum Kommentar.

"... und die würden es nicht einmal sehen" Robbie Williams witzelt anstößig über Konzertbesucher, die weit weg von der Bühne stehen. Hinter den Kulissen legt sich der Veranstalter mit der Presse an. Über ein Mega-Konzert und seine Schattenseiten (SZ Plus).

16-Jährige nach Unfall mit SUP-Board ertrunken Die Nichtschwimmerin stürzt am Freitagabend vor den Augen ihrer Eltern von ihrem Board in den Ammersee. Erst am Sonntagmittag kann das Mädchen tot geborgen werden.

Spielendes Kind wird von 200-Kilo-Statue erschlagen Warum die Steinfigur im Innenhof eines Hotels umkippte, ist unklar. Die Familie des toten Mädchens machte in München Urlaub.

"Die Elternschaft schäumt vor Wut" Der neue Bildungscampus in Riem kann nicht wie geplant zum Schulbeginn im September eröffnen. Die Nachricht erreicht die Betroffenen sehr kurzfristig - und mit dem Ausweichquartier in der Innenstadt sind viele Familien unzufrieden.

Christopher Street Day 2023 einen Monat früher Weil im Juni keine anderen Events in der Altstadt stattfinden, wird der Umzug vorverlegt.

