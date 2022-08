Von Konstantin Rek

Voller Inbrunst begrüßt Marco Sauermann seine Gäste in seinem Café Florentinermann. "Buongiorno" schallt es durch den kleinen Raum an der Isabellastraße in Schwabing. Zügig hantiert Sauermann an der großen Kaffeemaschine und bedient die Gäste. Und trotzdem kommt keine Hektik auf.

Sauermann kommt aus Süditalien, lebt aber schon seit über 38 Jahren in München. Seine Familie, erzählt er, bestehe aus Gastronomen. 1987 haben sie das Café Florentinermann gegründet, gemeinsam betreiben sie es. Der Name erinnert daran, woher ein Teil der Familie stammt: aus Florenz. Ganz in der Nähe des Cafés, an der Kaiserstraße, betreibt Sauermann mit seiner Familie eine Bäckerei. Auch sie heißt, natürlich, Florentinermann.

Detailansicht öffnen Inhaber Marco Sauermann an der Theke. Nicht nur der Kuchen, auch der Dom von Florenz mit seiner mächtigen Kuppel ist ganz nah. Zumindest auf dem Foto im Hintergrund. (Foto: Robert Haas/SZ)

Hinter der Theke im Café erinnert ein großes Bild an Florenz. Dazu erklingt italienische Musik aus einem Radio. Viel Platz ist drinnen nicht: drei Tische und am Fenster eine Bank mit bunten Kissen. Mehr Sitzmöglichkeiten gibt es draußen, wo Bänken in verschiedenen Farben stehen. Auf blauen, pinken oder gelben Stühlen kann man den Kaffee am Morgen genießen.

Was gibt es und was kostet es

Zum Frühstück kann man im Café Florentinermann zwischen Broten, verschiedenen Croissants (2 Euro) und Laugengebäck (zwischen 2 Euro und 2,50 Euro) wählen, dazu kommen verschiedene Sandwiches und belegte Brote (3,50 Euro). Auch für Veganer findet sich etwas auf der Karte. Und Süßes gibt es reichlich: Kuchen, Torten und Tartes (jeweils zwischen 2,80 und 3,80 Euro) und viele Kekse. Dem Namen entsprechend findet man im Menü natürlich auch Florentiner, das traditionelle italienische Mandelgebäck. "Unsere Hausspezialität", sagt Sauermann dazu.

Detailansicht öffnen Die Hausspezialität: Florentiner, für 2,50 Euro das Stück. (Foto: Robert Haas/SZ)

Wer im Alltag einen Abstecher nach Italien machen will, der ist hier richtig: Bei der großen Auswahl an unterschiedlichen Tiramisu- und Focaccia-Varianten oder eine Torta della Nonna fühlt man sich wie im Süden. Sauermann ist stolz auf seine hausgemachten traditionellen italienischen Gerichte.

Sein Café sei für alle da, sagt Sauermann: "Per tutti!" Besonders am Morgen sind die Plätze draußen in der Sonne heiß begehrt. Dabei verbreitet Sauermann mit seinem italienischen Akzent immer eine gute Stimmung. Beim Abschied ruft er den Gästen ein herzliches "Ciao" hinterher.

Florentinermann, Isabellastraße 49, 80796 München, Telefon: 089/27370538; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6.30 bis 18 Uhr, Samstag 7.30 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag 7.30 Uhr bis 19 Uhr