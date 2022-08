Der Münchner Christopher Street Day (CSD) wird im kommenden Jahr früher stattfinden: Nicht wie bisher am zweiten Wochenende im Juli, sondern schon am 24. Juni wird die bunte Parade durch die Stadt ziehen. Die Veranstalter reagieren damit auf das stetige Wachstum des Ereignisses: 27 000 Menschen nahmen 2022 an der Parade teil, bei den zweiwöchigen Pride Days wurden 400 000 Besucher gezählt. Im Juni 2023 finden ansonsten in der Altstadt keine anderen Großveranstaltungen statt, so dass mehr Platz für den CSD bleibt. Die Pride Weeks dauern von 10. bis 25. Juni.