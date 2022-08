"Nach aktuellem Stand schließen wir ein vorsätzliches Handeln eher aus", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag über den Vorfall am Freitag.

Warum die Steinfigur im Innenhof eines Hotels umkippte, ist unklar. Die Familie des toten Mädchens machte in München Urlaub.

Im Innenhof eines Hotels in der Isarvorstadt ist am Freitagabend ein sieben Jahre altes Mädchen aus Italien von einer Steinstatue erschlagen worden. Warum die 200 Kilogramm schwere und 1,40 Meter hohe Statue umgekippt und auf das dort offensichtlich spielende Kind gefallen ist, ist noch ungeklärt. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge habe die auf einer 40 mal 40 Zentimeter großen Betonplatte montierte Statue seit Jahren auf dem Rasen gestanden. "Nach aktuellem Stand schließen wir ein vorsätzliches Handeln eher aus", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Mehrere Personen waren durch einen Schrei auf die Situation aufmerksam geworden und hatten einen Notruf abgesetzt. Das Mädchen, das mit seinen Eltern im Urlaub in München war, wurde unter laufender Reanimation ins Schwabinger Krankenhaus gebracht, wo es rund zwei Stunden später an seinen Verletzungen starb. Es hatte Lungenquetschungen, Leber- und Milzrisse erlitten. Die Eltern werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.