Von Lisa Bögl

DAS OSTERWOCHENENDE IN MÜNCHEN

Es darf gekifft werden Am ersten Tag der Cannabis-Legalisierung herrscht mieses Wetter in München. Nur vereinzelt versammeln sich Konsumenten im Freien, um sich feierlich einen Joint anzustecken - und um gegen die CSU anzurauchen (SZ Plus).

Lob für den Papst, Verteufelung der Nato Beim Ostermarsch in München rufen die Teilnehmenden zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und in Gaza auf. Trotz der vielen Krisen auf der Welt kommen nur wenige Menschen.

Der nächste Top-Player geht vom Platz Mit dem Stammhaus von Sport Scheck schließt ein weiteres Fachgeschäft in der Fußgängerzone. Dabei gilt München als Sporthauptstadt der Republik. Wie die verbleibende Konkurrenz den Widerspruch erklärt und wo es dennoch Neuzugänge gibt (SZ Plus).

"Wir wollen nicht nur eine Fußballkneipe für Löwen-Fans sein" In den Räumen des früheren "Riffraff", nicht weit vom Grünwalder Stadion entfernt, hat der TSV 1860 seine neue Vereinsgaststätte eingerichtet. Die Gäste sitzen dort auf Stühlen, auf denen schon viel gebetet worden ist (SZ Plus).

Kurioser Immobilien-Deal: Commerzbank will ihre ehemalige Münchner Zentrale kaufen

Europas größtes Neubauprojekt: Freiham wächst weiter

Verloren oder gestohlen: In München verschwinden fünf Autokennzeichen pro Tag (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

