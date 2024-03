Gin ist in. Die Beliebtheit des hochprozentigen Wacholdergetränks wächst seit einiger Zeit - auch bei den Münchnern. Die Bar Gin City im Werksviertel ist auf den Trend aufgesprungen. Alexander Baehr eröffnete die Bar 2017 in einem Container, nachdem ihm am Strand von Ibiza die Vision des Ginperiums ereilt hatte, so erzählt er es. Zu Beginn gab es lediglich 30 Gins zu verköstigen. Die kamen so gut an, dass im Sommer 2019 der Umzug in eine größere Location erfolgte.