Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum der Kitafinder eher frustriert als hilft Der Kitafinder soll Eltern eigentlich dabei unterstützen, einen Betreuungsplatz zu finden. Doch eine Auswertung der SZ zeigt: In der Realität klappt das nur bedingt (SZ Plus).

Wenn die Psyche akute Hilfe braucht Seit 30 Jahren gibt es das Krisen-Interventions-Team München. Es war weltweit der erste Dienst, um körperlich unverletzten, aber dennoch betroffenen Menschen noch am Unglücksort beizustehen. Über die Arbeit am Übergang vom Trauma zur Trauer.

Muslime sollen sichtbarer werden Imam Belmin Mehic vom Forum für Islam fordert von Oberbürgermeister Dieter Reiter, endlich öffentlich auf die Community zuzugehen. Den jetzt beginnenden Ramadan hält er für eine gute Gelegenheit. (SZ Plus)

Zoff um die spannendste Personalie des Jahres Die Frage klingt eigentlich banal: Wer soll künftig das städtische Kommunalreferat führen? (SZ Plus) Und doch könnte sie sogar die Rathauskoalition gefährden.

Signa steht vor Verkauf des ehemaligen Kaut-Bullinger-Hauses Eines der größten Münchner Immobilienunternehmen will offenbar das Gebäude an der Rosenstraße übernehmen (SZ Plus). Noch gehört es zu René Benkos Konzern - doch der braucht jetzt dringend Geld.

Personelle Probleme: Abgang eines Geschäftsführers in der Lach- und Schießgesellschaft

Studentenstadt: "Es wird eine Nachverdichtung geben"

Einsatz in Bogenhausen: Handgranate im Park gefunden

Fehlalarm: Verdacht auf Sprengsatz im Koffer: Bereich des Hauptbahnhofs gesperrt

