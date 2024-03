Die Schwestern Margrit (65) und Renate (68) sind ins "Peaches" gekommen, um "auf die alten Zeiten" anzustoßen. Mittlerweile wohnt eine in Berlin, eine in Bogenhausen - auf das Peaches können sie sich immer noch einigen. Das erste Mal waren die beiden vor 30 Jahren hier zu Gast. Walter Ullmer (62), Betreiber des Lokals an der Donnersbergerstraße, steht sogar noch länger hinter der Theke, nämlich seit der Eröffnung vor 34 Jahren - das Peaches und sein Besitzer haben in dieser Zeit andere Gastronomien kommen und gehen sehen.

Zu Hochzeiten gab es sieben Filialen der Franchise-Kette, erzählt Ullmer, mittlerweile seien noch drei übrig geblieben: in Augsburg, in Garmisch-Partenkirchen und seine Filiale an der Donnersbergerbrücke. Einen kleinen Betrag zahle man noch an den Franchise-Geber in Amerika, ansonsten sei das Ketten-Konzept ein Relikt der Vergangenheit. So wie das Peaches heute an der Donnersbergerstraße liegt, sei es einmalig.

Der 25-jährige René kommt in Ullmers Lokal, seit er 16 geworden ist, hier habe er sein erstes legales Bier getrunken, erzählt er. Für ihn ist das Peaches einer der wenigen authentischen Läden in München, aber trotzdem keine Boazn. Bei einem Blick durch das Lokal wird klar, was er meint: Es ist weder zünftig oder anderweitig bayerisch eingerichtet, die Schickeria trifft man im Peaches aber mit Sicherheit auch nicht. Immer wieder komme er außerdem wegen der Pizza, der Teig sei hausgemacht und die Preise ab 9,90 Euro fair.

Detailansicht öffnen Neben den Cocktails locken auch die Pizzen den ein oder anderen Besucher ins Lokal. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Nicht zünftig, nicht zu schick und mit US-Flagge im Eck: das Peaches in Neuhausen. (Foto: Robert Haas)

"Girls just wanna have fun" tönt es dumpf aus den Lautsprechern, als der erste Jumbo-Cocktail des Abends serviert wird. Obwohl der Song eine seltsam-passende Untermalung für den enorm großen Cocktail mit den bunten Strohhalmen ist, scheint die Auswahl der Musik ansonsten dem Zufallsprinzip zu entspringen. Von Keshas "Tik Tok" über Springsteens "Born in the USA" bis zu Cindy Laupers feministischer Hymne: Die Playlist bedient eine Bandbreite an Geschmäckern.

Wer genau hinsieht, entdeckt im Peaches die Zeichen der Zeit: Leicht abgewetzte Sitzbänke aus rotem Leder, an der Wand ein Panoramabild von Manhattan, aufgenommen vor den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. Lokal und Getränkekarte scheinen über die Jahre gleich geblieben zu sein. Die Klassiker auf der Cocktail-Liste reichen vom "Mai Tai" (8,90 Euro) über Eigenkreationen wie den "Mexican Flip" mit Kakao- und Kokoscreme (8,90 Euro) bis zum "Sex on the Beach" im 2,5-Liter-Kübel (37,90 Euro).

Vielleicht schlummert in dieser Beständigkeit das Geheimnis des Lokals? Am Donnerstagabend ist es um 19 Uhr jedenfalls gut gefüllt - fast alle Tische waren vorab reserviert. Der Laden läuft.

Peaches, Donnersbergerstraße 50a, 80634 München, Telefon: 089/132020, Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr.